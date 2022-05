Modulair woonconcept van HomeQube in trek bij crowdinvesteerders

Ze zijn goed één jaar bezig, maar de eerste bouwprojecten werden al ontwikkeld, gebouwd én verkocht. De West-Vlaamse projectontwikkelaar HomeQube wil via haar modulaire units onze manier van bouwen en verbouwen omgooien. “We koppelen een snelle oplevering aan ecologisch wonen: een formule die aanslaat.”

HomeQube is naar eigen zeggen geen doorsnee projectontwikkelaar. Deze West-Vlaamse samenwerking tussen Gert-Jan Andries en Anthony Verhaeghe onderscheidt zich door haar modulair wooncept. “We werken via het principe van modulaire Qubes, die in een centrale productiehal samengesteld worden”, legt co-founder Anthony uit. “ Op die manier hebben we het voordeel van een snelle oplevering. We maken ons sterk dat we tot 50 procent sneller kunnen bouwen in vergelijking met traditionele bouwwijzen.”

Circulaire CLT als basis

Het voordeel van snelheid, maar zonder in te boeten aan kwaliteit. Omdat de Qubes geconstrueerd worden volgens het budget en de levensfase van de klant, kiest die de graad van afwerking. Ook zijn ze uitbreidbaar en combineerbaar.

De ecologische insteek is de derde pijler van HomeQube. Gert-Jan: “We bouwen met CLT (Cross Laminated Timber, red.), massieve houtbouw via meerlagige panelen. Dit is een circulair product: het wordt nooit omgezet in afval en kan gerecycleerd worden in meubels of andere voorwerpen. Fabrikanten kunnen CLT dan weer composteren en inzetten als biomassa.”

Meer projecten, meer visibiliteit

Geslaagde testprojecten in Gits en Moerkerke bevestigden het draagvlak voor het businessconcept van HomeQube. Een nieuw project in Houthulst werd intussen opgestart. Om deze groei aan te houden, trekt de ambitieuze kmo nu externe investeerders aan via het Gentse WinWinner. “Onze eerste projecten kregen vorm via eigen inbreng en bancaire financiering”, duidt co-founder Gert-Jan. “De crowdlendingcampagne heeft een ander doel. Via het platform van WinWinner willen we investeringen ophalen om onze visibiliteit te verhogen en gerichte marketing in gang te zetten. Het geeft voldoening om te zien dat we na 10 dagen al 26 investeerders aantrokken die ook geloven in ons verhaal.”

Alle informatie over de WinWinner-campagne van HomeQube vind je op het WinWinner-platform.