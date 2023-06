Modernste dronefabriek van Europa ligt in Oostende: “Wij helpen de wereld veiliger maken”

Hoogtechnologische varende drones die mijnen detecteren en neutraliseren. Wat Exail in Oostende elke dag opnieuw van de spreekwoordelijke band laat rollen, is absolute wereldtop. Nu produceert het voor de Belgische en Nederlandse marine twaalf dronepakketten die tegen 2030 allemaal operationeel moeten zijn. “We willen ons innovatieve concept verder mondiaal op de kaart zetten.”

Exail Robotics Belgium is ontstaan in de schoot van het Franse moederbedrijf ECA Robotics, dat al sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw ontmijningsrobots produceert en die overal ter wereld verdeelt.

In 2019 werd door het consortium Belgium Naval & Robotics – bestaande uit de Franse scheepsbouwers Naval Group en ECA Robotics – de aanbesteding voor twaalf nieuwe mijnenjagers voor de Belgische en Nederlandse marine binnengehaald. “Die zullen stuk voor stuk voorzien worden van onze hoogtechnologische drones”, zegt de van Waregem afkomstige ceo Steven Luys (50). “De Belgische marine staat wereldwijd bekend als dé expert als het over ontmijnen gaat en is wereldleider in de sector.”

“België staat wereldwijd bekend als dé expert als het over ontmijnen gaat”

De winnende offerte van meer dan 2 miljard euro, waarvan 450 miljoen voor Exail, omvatte een substantieel deel activiteiten op Belgische bodem, met de oprichting van een nagelnieuwe dronefabriek aan de Noordzee in Oostende en een R&D-site in Moeskroen.

“Om het communautaire evenwicht te bewaren, maar tegelijk ook een logische keuze. In Oostende is de Belgische marine al actief en Moeskroen ligt op amper 45 minuten rijden van hier. Plus: daar vinden we competente mensen uit zowel Vlaanderen, Wallonië als Noord-Frankrijk.”

Drie taken

De drones die Exail ontwerpt en produceert zorgen ervoor dat een zogenaamd moederschip zich niet meer zelf in de gevarenzone moet begeven. “Onze toolboxes, zoals we onze set drones noemen, hebben drie taken bij de marine: opsporen, identificeren en indien nodig ook neutraliseren. Een twaalf meter lange boot of taxidrone vaart en duikt tot in de te onderzoeken zone en stuurt dan een eerste drone uit. Die informatie wordt naar het moederschip gestuurd, waar een team experts een analyse maakt en beslissingen neemt.”

Daarna volgt een tweede drone die alles dubbelcheckt en de mijnen identificeert. De laatste stap is de neutralisatiedrone om de mijn onschadelijk te maken. “Hierdoor kan de bemanning veiliger, sneller, goedkoper en efficiënter te werk gaan.”

© JOKE COUVREUR

Exails klanten zijn overal ter wereld te vinden. “Wij leveren aan bevriende marines: Singapore, Litouwen, de Verenigde Arabische Emiraten, Frankrijk… En natuurlijk Nederland en België. Maar het is onze ambitie om ons innovatieve concept verder wereldwijd op de kaart te zetten. Wij vervaardigen een puur defensief product, iets wat helpt om van de wereld een veiligere plek te maken en vaarroutes volledig mijnenvrij te maken.”

“Onze drones vinden bijvoorbeeld nog altijd mijnen uit de Tweede Wereldoorlog. En ook in Oekraïne zijn onze drones actief. Op vraag van de Belgische regering leverden we toestellen om Oekraïense havens te ontmijnen. In de Zwarte Zee zijn zowel door Oekraïne als Rusland mijnen geplaatst. Wij kunnen helpen om die te verwijderen.”

Eindeloze mogelijkheden

Toen Steven Luys vier jaar geleden bij Exail aan de slag ging, voorheen was hij actief bij Barco, was hij de eerste werknemer van het Belgische filiaal. “Nu zijn we met 55 en tegen eind dit jaar willen we naar zeventig mensen groeien. We zoeken allerlei profielen: technici, ingenieurs, IT’ers. Hier in Oostende staat de meest moderne dronefabriek van Europa.”

En daar moeten de komende decennia nog een pak sterke staaltjes het levenslicht zien. “Wat we hier doen, is absolute spitstechnologie. En de mogelijkheden zijn haast eindeloos. Onze drones kunnen ook in de civiele sector ingezet worden.”

“Ik denk daarbij aan onderwaterinspectie van schepen, maar ook surveillance van bijvoorbeeld windmolenparken op volle zee of gasleidingen op de bodem. In een ideale wereld zouden wij geen ontmijningsdrones meer hoeven te produceren, maar zolang die nodig zijn, staan wij garant voor de allerbeste kwaliteit.”

In 2024 moet Exail in Oostende twee drones per dag van a tot z kunnen afwerken. Sommigen kunnen 24 uur lang volledig autonoom opereren. Exail Robotics Belgium klokte in 2022 af op een jaaromzet van 17 miljoen euro.