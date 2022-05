Minister Crevits proeft van lokale producten bij start Week van de Korte Keten

De vijfde Week van de Korte Keten werd officieel geopend door Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) in de kaas- en zuivelboerderij Baliehof in Jabbeke, Al 32 jaar verkopen Luc Callemeyn en Krista Stroo hun ambachtelijke voedingswaren rechtstreeks aan de consument. Trendsetters dus.

In de beginjaren van de Baliehof keek de Jabbekenaar ietwat verwonderd naar het idee van Luc en Krista om hoeveproducten rechtstreeks aan de man te brengen. Maar gaandeweg werden korte keten en vooral streekproducten hip tot zelfs sexy.

Het Baliehof heeft een stemmige hoevewinkel en doet verschillende markten in de regio aan. De uitgelezen stek dus voor de opstart van deze vijfde Week van de Korte Keten.

“Korte keten wordt in de eerste plaats geassocieerd met de hoevewinkel, maar het is veel meer dan dat. Korte keten omvat ook boerenmarkten, zelfpluktuinen, automaten op de hoeve, afhaalpunten, groenteabonnementen, webwinkels, voedselteams, buurderijen, CSA-boerderijen en coöperaties. Niet alle vormen zijn even gekend”, meent minister Hilde Crevits.

Trouwste klant

“Vlaamse consumenten kopen in de korte keten omdat ze er persoonlijke voordelen in zien. Ze waarderen het persoonlijk contact met de producent, vinden het leerrijk, authentiek en handig. Het aanbod in de korte keten is bijzonder uitgebreid : aardappelen, groenten fruit, vlees, zuivel, eieren, verwerkte producten … Producenten breiden hun aanbod vaak uit met producten van andere producenten. Eén product op vijf in de korte keten is van biologische oorsprong.”

Minister Crevits: “Vlaamse consumenten kopen in de korte keten omdat ze er persoonlijke voordelen in zien.” © GF

Roger Vanhullebusch (94) is één van de vele vaste klanten van het Baliehof. “Ik kom hier al van bij de opstart en ben dus één van hun trouwste klanten”, zegt de kranige Jabbekenaar.

Verschillende formules

“Vaak koop ik kaas, rijstpap, verse melk maar ook mijn appels in de hoevewinkel. Het is dichtbij, maar het belangrijkste is dat de producten heerlijk smaken.”

De Week van de Korte Keten wil mensen nog meer stimuleren om lekker, vers en rechtstreeks van de producent te kopen. Er werd een knap palet aan deelnemers bekomen die het publiek een inspirerend bezoek zullen bezorgen.

De producenten werkten tal van formules uit: van de traditionele opendeurdagen, proeverijen, wandel- en fietstochten tot concerten op de boerderij en een maaltijdbox met producten recht van bij de boer. Centraal staat natuurlijk het unieke verhaal dat elke producent te vertellen heeft over zijn bedrijf.

