Minder weer zorgt voor matige solden: “Kwakkelweer zette niet echt aan tot zomeraankopen”

Nog enkele dagen en dan zitten de zomersolden erop. Uit een bevraging van Mode Unie en Unizo blijkt dat de soldenperiode maar matig was. “Zo’n 53 procent van de winkeliers verkocht minder dan dezelfde periode vorig jaar. Het slechte weer zette de mensen niet aan om volop zomerkoopjes te doen.”

Traditioneel start begin juli net zoals de zomervakantie ook de soldenperiode. Het ideale moment voor de Belgen om koopjes te doen. De zomersolden kenden volgens Mode Unie, de federatie voor de zelfstandige modedetailhandel, en ondernemersorganisatie Unizo een goede start.

“Het eerste weekend leken de klanten zeer enthousiast en de eerste week viel goed mee, maar daarna is het gekeerd”

“Het eerste weekend leken de klanten zeer enthousiast, ook de rest van de eerste week verliep vlot. Maar daarna is het wat gekeerd”, sluit het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) zich aan bij Mode Unie en Unizo. “Wellicht was het eerste weekend ook heel goed voor de winkels aan de grens, omdat de solden dit jaar in Frankrijk wat later zijn begonnen en dat Fransen daarvoor al even bij ons in de winkels kwamen piepen.”

Matige verkoop

“Uit onze bevraging blijkt dat 53 procent van de zelfstandige modehandelaars minder verkocht dan diezelfde soldenperiode in 2022. Dertig procent van de handelaars zag dezelfde verkoop terugkeren en slechts 17 procent van de winkels deed het beter dan vorig jaar. Dat zorgt ervoor dat het over het algemeen iets negatiever is dan vorig jaar”, zegt Isolde Delanghe, directeur van Mode Unie. (Lees verder onder de cartoon)

De zomersolden waren dus minder succesvol dan vorig jaar. “Dat lag ook binnen de verwachtingen, want daar zijn twee grote redenen voor. Enerzijds viel het weer in juli niet mee. Het kwakkelzomerweer zette de mensen niet echt aan om op stap te gaan naar de winkelstraat en zomeraankopen te doen. In de tweede helft van de maand daalde de verkoop bij heel wat modehandelaars.”

“Het kwakkelzomerweer zette de mensen niet echt aan om zomeraankopen te doen”

“Daarnaast ziet deze soldenperiode er iets minder goed uit dan vorig jaar, net omdat het vorig jaar een heel goed seizoen was”, gaat Isolde verder. “Juli 2022 was de eerste échte soldenperiode na corona zonder maatregelen voor de klanten. Toen gingen mensen volop hun slag slaan in de winkel. Dan is het moeilijk om de vergelijking te maken met dat goede jaar.”

Nog enkele dagen tijd

Maar de soldenperiode zit er nog niet op. “De mensen hebben nog tijd tot 31 juli om hun slag te slaan. En vaak houden de winkels hun grootste kortingen van -50% tot wel -70% op het einde van de zomersolden. Daarmee willen de handelaars de klanten motiveren om nog een laatste weekend voluit te gaan”, klinkt het bij NSZ.

“Deze week kunnen klanten nog hun slag slaan bij hoge kortingen”

Dat Belgen fysieke shoppers zijn, is wel duidelijk. De afgelopen jaren en zeker door de coronacrisis zat de schrik er bij sommige handelaars in dat de fysieke verkoop zou inboeten door het online aankopen. “Maar na de coronacrisis is dat opnieuw gedraaid. We zien dat de online verkoop in het zelfstandige segment gedaald is en de fysieke verkoop opnieuw is toegenomen. Dat bevestigt wat onze winkeliers al aanvoelden. Mensen willen naar de winkel gaan, zich laten kleden en adviseren. Mensen trekken naar de winkels voor de service en de hele beleving errond. Dus die schrik zit er nu niet meer echt in”, besluit Isolde.