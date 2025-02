Minder leegstand in Oostende, maar nog steeds werk aan de winkel in drukke straten

De leegstandscijfers in de Stad aan Zee gaan de goede richting uit. Na de al significante daling vorig jaar tonen de meest recente metingen van het onafhankelijke onderzoeksbureau Locatus aan dat de leegstand van handelspanden in Oostende verder is gedaald tot 9,4 procent. Mogelijk hebben bezoekers hier een ander beeld van omdat er in de drukste winkelstraten, de Kapellestraat en de Adolf Buylstraat, heel wat panden te huur of te koop staan.

Het aantal leegstaande handelspanden in Oostende nam opnieuw af tot 180 op de in totaal 1.917 panden. Dit betekent een verdere daling tegenover de 195 leegstaande panden begin 2024. De huidige daling is vooral merkbaar bij de langdurige leegstand (1-3 jaar). Locatus hanteerde een aangepaste meetmethode, waardoor de garages en panden in aanbouw niet langer worden meegerekend en er bijgevolg 30 panden minder in de cijfers worden opgenomen. Mochten deze panden nog worden meegerekend, dan zou de leegstandsratio nog lager zijn geweest.

Gerichte aanpak

“Ondanks de titel van de berichtgeving van Locatus: “Forse leegstandstoename in het Belgische retaillandschap”, duikt Oostende met deze nieuwe cijfers niet alleen onder het West-Vlaamse gemiddelde, maar ook onder het gemiddelde van 10,8 procent in alle Vlaamse provincies. Wat betreft winkelvloeroppervlakte springt Oostende er ook positief bovenuit: daar ligt de leegstandsratio op slechts 6,9 procent, opnieuw ruim onder het Vlaamse gemiddelde van 8,3 procent. We merken dat zowel lokale handelaars als grotere ketens vertrouwen hebben in onze stad, wat zich vertaalt in een dalende leegstand”, aldus schepen van Economie Charlotte Verkeyn (N-VA).

Volgens Steven Nagels (N-VA), voorzitter van Economisch Huis Oostende tonen de cijfers dat de inspanningen van het Economisch Huis en de gerichte aanpak rond business development en starterswerking hun vruchten afwerpen. “Het is onze ambitie om Oostende nog sterker op de kaart te zetten als aantrekkelijke ondernemersstad. We blijven hier samen met onze partners volop inzetten.” Dat bevestigt ook Filip Roelandt, algemeen directeur van het Economisch Huis Oostende. “Dit bewijst dat we in Oostende goed bezig zijn en daar ben ik enorm trots op.”

Oostende doet het op het vlak van winkelleegstand beter dan het Vlaamse gemiddelde. © gf/Kim Vanbesien

Als we in de Kapellestraat wandelen, tellen we in totaal acht leegstaande panden, waaronder de voormalige C&A en het kantoor van Fortis. Twee grote panden die in het oog springen. Twee anderen panden staan te huur. In de Adolf Buylstraat zijn er zelfs tien handelspanden die leeg staan en staat er nog ééntje te huur. Het geeft een troosteloos beeld in het centrum van de stad. Voor veel mensen is het dan ook moeilijk te geloven dat de leegstand is gedaald. “Je hebt de feiten en de cijfers aan de ene kant en de perceptie anderzijds”, merkt Roelandt op.

C&A

“Die telling is door een extern bureau uitgevoerd in alle centrumsteden. Zij weten weliswaar niet waar die panden gevestigd zijn. Er zijn op vandaag inderdaad een aantal panden in de hoofdwinkelstraten die leegstaan. Het is onze topprioriteit om die in te vullen. In de oude C&A komen er al zeker drie nieuwe winkels en waarschijnlijk ook een vierde. Er zijn ook vier winkels die er misschien nog aankomen. We zijn er volop mee bezig. Er zit een en ander aan te komen. De retail is een moeilijke markt. Als stad mogen we trots zijn dat we tegen de stroom in zwemmen. Het gemiddelde in Vlaanderen is gestegen en bij ons niet. Het werk is echter nooit gedaan.”