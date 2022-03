Milcobel boekt 1,14 miljard euro omzet in 2021 en kan hogere melkprijs uitbetalen

De Langemarkse zuivelcoöperatie Milcobel realiseerde in 2021 een omzet van 1,14 miljard euro en een nettowinst van 10,7 miljoen euro. De standaard melkprijs steeg met 15,5 euro, ofwel 57 procent meer dan december 2020. De leden krijgen bovendien een coöperatieve teruggave van 0,90 euro per 100 liter geleverde melk en een voorstel tot dividenduitkering van 4 procent.

“Milcobel legde in 2021 een indrukwekkend verbeteringstraject af, dat zich weerspiegelt in een positief bedrijfsresultaat ten voordele van de leden-melkveehouders van de coöperatie”, klinkt het bij de bekendmaking van de cijfers van vorig jaar. “De Feniks-strategie, een doorgedreven bedrijfstransformatie en het Compass-besparingsplan, resulteerden in 2021 in een sterke stijging van de standaard melkprijs met 15,5 euro, ofwel +57 procent ten opzichte van december 2020 (in vergelijking met een stijging op de Belgische markt van 37 procent volgens BCZ), een coöperatieve teruggave van 0,90 euro per 100 liter geleverde melk en een voorstel tot dividenduitkering van 4 procent die zal voorgelegd worden aan de Algemene Vergadering. De standaard melkprijs van Milcobel is opnieuw competitief op Belgisch en Europees niveau.”

Turbulente aanvoermarkt

Ondanks uitdagingen als COVID, de stijgende inflatie en een turbulente melkaanvoermarkt in België, realiseerde Milcobel in 2021 een omzet van 1,14 miljard euro en een geconsolideerde nettowinst van 10,7 miljoen euro, bovenop de hogere melkprijs en coöperatieve bijdrage die het aan z’n leden melkveehouders uitbetaalt. “De nettowinst wordt aangewend ter versterking van het eigen vermogen. De solvabiliteit steeg van 25,5 procent in 2020 naar 28 procent in 2021. De nettoschuld daalde met 40 miljoen euro in 2021 bovenop de reeds gerealiseerde daling van 26 miljoen euro in 2020. Alles samen een resultaat dat vertrouwen geeft voor de toekomst.”

Kaasbrik

“De omzetdaling van 7,7 procent in vergelijking met 2020 weerspiegelt de stopzetting van de negatief valoriserende melkproductie-activiteit in Schoten, het effect van het slechte weer op het volume verkocht ijs en de lagere melkaanvoer. Alle business units realiseerden een sterk verbeterde rentabiliteit. De 40 miljoen euro omzet van kaasrasp specialist Kaasbrik, die eind juni 2021 werd overgenomen, is slechts voor de helft geconsolideerd in het resultaat.”

Besparingsplan

“Ook het door de organisatie breed gedragen Compass-besparingsplan, dat tegen 2025 een reductie van 50 miljoen euro voor ogen heeft, loopt ver voor op schema. In 2021 alleen al leverde het een besparing op van 41 miljoen euro op, meer dan dubbel de ambitie voor het eerste jaar. De strategische verschuiving in product mix naar producten met meer toegevoegde waarde en hogere valorisatie resulteerde in een volumegroei aan toegevoegde waarde producten van 10 procent.”

Brugge Kaas

Innovaties in Consumer Products & Services spelen in op de tendens van meer thuisverbruik van kaas op elk moment van de dag, en op de stijgende vraag naar duurzaam geproduceerde producten. “Nieuw op de markt waren de Brugge rasp, de CO2-neutrale Brugge Kaas, e-free kaas, en onze recycleerbare en gerecycleerde verpakkingen. Brugge Kaas groeide tweemaal zo snel als de Belgische markt, en bevestigde de positie als marktleider in harde en halfharde kaas in België. Tevens lanceerden we een succesvol nieuw merk, de Eigen Bodem Kaas.”