Michel Vandermarliere is sterk bezig met iDocta: “De printsector zal nooit helemaal verdwijnen”

Michel Vandermarliere (40) schrijft op dit ogenblik een van de succesverhalen in Waregem met zijn bedrijf iDocta, gespecialiseerd in printoplossingen voor ondernemingen. Al vier jaar op rij zorgt hij voor sterke groeicijfers en onlangs wist hij nog labelprinter-expert Allmark over te nemen. “Dit is de verdienste van het hele team.”

Michel Vandermarliere (40) is een goedlachse ondernemer die al geruime tijd prima zaken doet in Waregem. De man, die een diploma regentaat lichamelijke opvoeding en informatica op zak heeft, begon zijn carrière een kleine twintig jaar geleden in sportcentrum Happy in Waregem. Daarna bracht hij zijn ware roeping in de praktijk: ondernemer worden. Inmiddels heeft hij van iDocta een van de grote spelers gemaakt in de printsector in Vlaanderen. Het gesprek vindt plaats in zijn huis dat aan het bedrijf paalt. Baby Joëlle laat even van zich horen, maar Michel neemt het daarna over met zijn verhaal, dat ooit begon in de Westhoek, de streek die hem blijft inspireren.

Jullie zijn genomineerd voor de Trends Gazellen 2024, wat alleen mogelijk is mits harde groeicijfers. Hoeveel deugd doet dat?

“We zijn daar uiteraard erg blij mee. De zaken lopen goed. Wat kan je je meer wensen als ondernemer? De omzet is in vijf jaar tijd verdubbeld van 7,2 miljoen naar meer dan 15 miljoen euro. Ik kan daar alleen maar blij mee zijn. Het is dus geen toeval dat we goed scoren bij de Trends Gazellen. Overigens is dat de verdienste van de hele ploeg hier.”

Het verbaast me dat jullie het zo goed doen in een wereld die steeds digitaler wordt en waar er minder geprint wordt.

“We zitten inderdaad in een licht dalende markt, al denk ik niet dat de print ooit helemaal zal verdwijnen. Als we toch blijven groeien, komt dat omdat we alles op alles zetten om nieuwe klanten binnen te halen en verder ons gamma blijven uitbreiden via overnames. Zo mag je de aankoop van het Waregemse Allmark zeker niet onderschatten. Allmark was dé specialist in label printing en dus hebben we nu de expertise in huis om elke klant van de juiste labels te voorzien.

In aanvulling op de multifunctionals (kantoorapparaten met meerdere functies in één, red.) waar we al zeer sterk in waren, de gewone printers en scanners, hebben we nu alles in huis wat bedrijven op dat vlak nodig hebben. Verder wil ik toch ook nog even onderstrepen dat we als Canon Business Center voor West- en Oost-Vlaanderen de trotse partner zijn van de Japanse wereldspeler Canon. In een wereld die draait op innovatie en efficiëntie, is het vinden van de juiste technologische partner essentieel voor ons succes.”

Stond het in de sterren geschreven dat je ooit als ondernemer zou starten?

“Eigenlijk wel. Mijn ouders hebben dertig jaar lang het gastronomisch restaurant Richelieu opengehouden in Kemmel, waarvan ik afkomstig ben. Ik hield van het leventje in de horeca, waar altijd volk rondliep, maar ik ben geen kok en wist snel dat dit niets voor mij zou zijn. Uiteindelijk ben ik in Waregem terechtgekomen, waar ik op een zeker ogenblik ben gaan werken in een zaak waar printers werden verkocht, en van het een kwam het ander. Een belangrijke figuur die me helemaal op weg heeft gezet was de Waregemse ondernemer Wim Rogé. Op zeker ogenblik vertelde hij me dat hij een bedrijf in printers wilde starten. Ik heb nog een jonge snotaap nodig die van aanpakken weet, zei hij me. Ik was toen 24 (lacht). Wim heeft inmiddels zijn aandelen verkocht en ik ben ermee verder gegaan, samen met Wouter Balcaen, die er toen is ingestapt.”

Je was een niet onverdienstelijk volleybalspeler bij Roepovo Poperinge in derde nationale. Hoe belangrijk is sporten voor jou als ondernemer?

“Nu ben ik er iets minder mee bezig dan vroeger, maar het was jarenlang een heel belangrijke uitlaatklep. Ik reed met plezier drie keer per week naar Poperinge om de trainingen mee te maken en in het weekend was ik er altijd bij voor de matchen. Jammer genoeg ben ik er op zeker ogenblik mee moeten stoppen door een rugblessure. Ik mis het nog altijd en train bij momenten nog wel eens mee met de ploeg. Het laat me ook toe terug te keren naar mijn geboortestreek, waar we inmiddels ook een vakantiehuisje hebben in Dranouter.”

Jouw sport is nu padel. Het afterwork-padeltornooi dat iDocta organiseert, is in korte tijd een echt begrip geworden.

“Ja, en we zijn er heel trots op dat we bij de derde editie in september vorig jaar 65 ploegen en ruim vijfhonderd deelnemers en aanwezigen samen bij mekaar gekregen hebben. Netwerken in een sportief jasje; kan het leuker zijn?”

Waar ga je in Waregem naartoe als de riem er even af mag?

“Naar de Casa El Vid, een heel gezellig café op de grens van Beveren-Leie en Desselgem. Wat me daar zo bevalt? Dat ik daar pinten kan drinken aan de toog en discussiëren en zeveren over de zin van het leven.” (lacht)

www.iDocta.be