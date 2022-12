Met Ozkul strijkt eerste Turkse bakker neer in Waregem

In de Noorderlaan heeft de nieuwe bakkerij Ozkul deze week de deuren geopend. Zaakvoerder Bayram Ozkul (42) maakt de oversteek vanuit Lokeren. “De locatie tegenover het station is een grote troef”, vertelt hij.

De stationsbuurt van Waregem is opnieuw een handelszaak rijker. Rike’s Foodbar heeft er al een hele tijd haar onderkomen, later volgden de pizzazaak Domino’s en een frituur én nu is er een bakkerij neergestreken. Sinds deze week heeft Bayram Ozkul (42) er zijn bakkerij Ozkul geopend. Al is de term wat te beperkt, want je kan er ook verse groenten en fruit, warme snacks, belegde broodjes en vleeswaren krijgen.

Bayram Ozkul is geen bekende in Waregem, maar wel in Oost-Vlaanderen, waar hij al twintig jaar actief is als bakker. Eerst met zijn neef in Lokeren, later alleen in deelgemeente Eksaarde. “Na twintig jaar vond ik het tijd voor een nieuw begin met een nieuwe locatie. Ik heb heel lang en heel breed gezocht, tot ik twee jaar geleden op dit pand ben gebotst. De nabijheid van het treinstation en de bushaltes vond ik onmiddellijk een troef”, vertelt hij. “Denk maar aan pendelaars die nog snel een broodje komen halen.”

Elke dag open

Aan de opening van de nieuwe bakkerij in de Waregemse Noorderlaan ging heel wat werk vooraf. Voorheen was de VDAB Werkwinkel er gevestigd, dus instapklaar was het pand allesbehalve. “We moesten een paar ingrepen doen vooraleer we konden verhuizen. Zo staat er een gloednieuwe oven en hebben we nu een hele nieuwe toonbank”, vertelt Bayram.

Bakkerij Ozkul is elke dag geopend van 6 uur ’s morgens tot 20 uur ’s avonds, ook tijdens het weekend. “Ik wil er volledig voor gaan. Ik hoorde al dat er veel mensen blij zijn dat Waregem weer een Turkse bakker krijgt, dus ik wil het alle kansen geven. We hebben uiteraard Turks brood, maar ook typische Belgische pistolets en Frans stokbrood behoren tot het aanbod. Iedereen is hier welkom en iedereen kan hier vinden wat hij zoekt”, besluit de zaakvoerder. (PNW)