“Met ‘De Koepel’ willen we focussen op gezonde levensstijl, beweging en revalidatie”: nieuwe generatie aan zet bij Eurobody in Tielt

Vier jaar nadat bezieler Sandra Deproost er een stapje opzij zette, nemen haar kinderen Gilltumn (26) en Gaëtan (18) sport- en welnesscentrum Eurobody over. Broer en zus starten er onder de naam ‘De Koepel’ een nieuw verhaal én krijgen vanaf januari ook nog eens versterking van zus Gaëlle (25). “Eerlijk? Ik heb het hen eerst afgeraden”, zegt Sandra. “Maar tegen zoveel jeugdig enthousiasme ben ik niet opgewassen. En het doet deugd om de familie zo samen te zien komen.”

Bijna dertig jaar runde Sandra Eurobody in de Deken Darraslaan, tot ze in 2020 besloot – mede onder invloed van de coronalockdowns – om een stapje opzij te zetten. Daarop namen twee medewerkers er in concessie het roer over. “Zij lieten weten dat ze nu een eigen verhaal willen beginnen, waardoor alles in een stroomversnelling kwam”, legt Gilltumn Vanhauwaert uit. Zij runt samen met haar moeder al langer enkele gelijknamige automatenshops in de regio. Dat blijft ze ook doen, al combineert ze dat straks met ‘De Koepel’.

“Mijn broer en ik gaan niet alleen alles flink opfrissen in de zaak, maar we gaan voor een volledig nieuwe start”, zegt Gilltumn. “Vandaar ook de nieuwe naam (De Koepel verwijst naar het markante boogvormige dak van het gebouw, red.). Ik was sowieso van plan om op termijn in de zaak te stappen en was zelfs net met een opleiding gezondheidstechnologie gestart, maar alles is plots wat sneller gegaan dan gepland. De focus van het centrum zal voortaan meer op een gezonde levensstijl, beweging en revalidatie komen te liggen en dus niet op oubollig diëten of afslankmiddeltjes. Op langere termijn willen we het oude zonnebankgedeelte volledig verbouwen om die visie nog verder uit te werken.”

Alle twijfel weg

Ook broer Gaëtan is klaar voor de nieuwe stap. “Ik heb in het middelbaar technische wetenschappen gestudeerd, maar geen enkele richting in het hoger onderwijs sprak me eigenlijk echt aan. Intussen had ik al wel een kot gevonden, maar ik bleef twijfelen over m’n studiekeuze. Toen Gilltumn met het idee kwam om het centrum over te nemen, besloot ik daar mee mijn schouders onder te zetten. Sindsdien heb ik mijn focus terug en is alle twijfel weg. Dat Gaëlle ook mee aan boord is gesprongen en als het ware onze nieuwe buur wordt, maakt het plaatje helemaal af.”

“Allemaal hebben we hier na school zonnebanken gepoetst toen we klein waren”

Gaëlle runt in Ardooie inmiddels al vijf jaar nagelstudio N’Ellie. “Ik was eigenlijk net aan het uitkijken naar een tweede locatie voor mijn zaak”, zegt ze. “Dankzij Gilltumn en Gaëtan komt die tweede studio nu hier. In januari 2025 hoop ik naast ‘De Koepel’ te openen. Ik kom hier voor alle duidelijkheid niet wonen, maar voor mij is dit ook een beetje terug thuis komen. Per slot van rekening is Eurobody voor ons alle drie een stuk van onze kindertijd. Allemaal hebben we hier na school zonnebanken gepoetst toen we klein waren. Het voelt juist dat mijn dochtertje van zes maanden hier straks een tweede thuis zal hebben.”

Trotse mama

En wat denkt moeder Sandra (53) zelf van al dat jong geweld? “Eerlijk? Ik heb het hen eerst afgeraden. Ik heb hier in de voorbije dertig jaar mooie tijden gehad, maar ik heb ook zwarte sneeuw gezien. Corona was geen lachertje. Maar tegen zoveel jeugdig enthousiasme ben ik niet opgewassen. Enerzijds wil je je kinderen beschermen als moeder, maar anderzijds moet je ze uiteraard ook steunen. Met hun motivatie zit het alvast goed. En ik moet toegeven dat het deugd doet om de familie zo hard samen te zien komen. Ik ben trots op hen.”