Mercure-manager Damien Janssens was ooit butler voor Bill Clinton en Kanye West

Weinig mensen hebben zo veel van de wereld gezien als Damien Janssens. De general manager van het hotel Mercure Roeselare werd geboren in Limburg, groeide op in Frankrijk, vertrok naar New York toen hij 17 was en woonde dan in Amsterdam en Australië.

Een wereldreiziger, dat is het minste dat je van Damien Janssens kunt zeggen. De general manager van hotel Mercure Roeselare is op ieder continent geweest en is best wel stressbestendig te noemen. Een groot voordeel in de horecawereld.

Kom je uit een typisch horecamilieu?

Damien Janssens: “Hoegenaamd niet. Ik ben geboren in Hasselt en ben op zevenjarige leeftijd met mijn ouders verhuisd naar de Vaucluse in Zuid-Frankrijk. Ik heb daar mijn middelbare studies afgerond en op zeventienjarige leeftijd besloot ik om op mijn eentje een deel van de wereld te ontdekken. Ik ben begonnen in New York waar ik me inschreef op een internationale school (lacht). Ik leerde er Nederlandse vrienden kennen en ben hen dan gevolgd naar Amsterdam en Rotterdam waar ik dan ook een periode heb gewoond.”

En daar kwam je in contact met de horecasector als werkgever?

“Ik heb twee jaar gewerkt bij Maison van den Boer om mijn studies te betalen. Dat is het absolute luxe-cateringbedrijf van Nederland en ik heb daar heel veel geleerd. Ik had wel al enkele zomers een vakantiejob gedaan als barman in Le Fournil in Bonnieux waar ik met mijn ouders woonde in Zuid-Frankrijk maar men kan dat niet vergelijken met mijn job bij Maison Van Den Boer. Bij deze laatste werkte ik quasi maandelijks voor de Nederlandse koninklijke familie, was ik van de partij op het feestelijk afscheid van koningin Beatrix, was ik vaak de butler in de presidentiële suite van de Johan Cruijff ArenA, en ben ik ook de butler geweest van ex-president Bill Clinton en van Kanye West.”

En dan kwam je eerste Michelinervaring?

“Dat was in het tweesterrenrestaurant ‘&samhoud places’ in Amsterdam. Het restaurant is nu jammer genoeg failliet. Ik ben daar gestart als commis-débarasseur, dat is werkelijk op de laagste trede van de ladder. Ik mocht brood inzetten, couverts afruimen, verse couverts leggen en als ik geluk had nu en dan een bordje dragen en inzetten.”

Je ging ook opnieuw studeren?

“Ik heb in Brussel hotelmanagement gestudeerd en tijdens deze studies heb ik twee jaar bij David Martin van La Paix in Anderlecht gewerkt. Dat was eveneens een goede leerschool voor een 21-jarige: ik leerde er dat dril en doorzettingsvermogen ontzettend belangrijk zijn op de werkvloer.”

Maar je had opnieuw nood aan andere lucht?

“Ongelooflijk hé (lacht). Ik heb dan een jaar in The Marriott Melbourne Hotel in Australië gewerkt. Maar daar heb ik ook de liefde van mijn leven ontmoet. Laura deed er stage in de vastgoedwereld. Na een jaar zijn we naar Europa teruggekeerd en hebben we twee jaar in Parijs gewoond. Ik heb er in het Renaissancehotel op Trocadéro gewerkt terwijl Laura er haar Master in Finance afwerkte. In de zomer van 2018 kwam ik dan in Mercure Roeselare aan als sales manager en vanaf september 2020 ben ik er general manager.”

Het reizen is voorbij?

“Tussen mijn zeventien en achtentwintig jaar heb ik nooit langer dan twee jaar in hetzelfde land gewoond. Roeselare en Kortrijk, waar we nu wonen, geven me stabiliteit.”

Ik ben de butler geweest van Kanye West en Bill Clinton

Maar de horeca kende een allesbehalve stabiele periode?

“De horeca werd ongemeen hard getroffen door corona. Gelukkig waren de eigenaars van het hotel zeer meegaand qua betalingen van huur en zijn we in 2020 maar een goede vijf maanden gesloten geweest. Dat valt al bij al nog mee als je dit vergelijkt met sommige andere hotels.”

Is alles nu opnieuw normaal?

“In hotel Mercure Roeselare is het opnieuw ‘business as usual’. Op weekdagen werken we opnieuw zoals in pre-coronatijden. Enkel de weekends blijven nog een uitdaging. Gelukkig keren de grote evenementen, congressen en activiteiten in de regio terug en wordt het opnieuw gezellig druk in het hotel.”

De wielerploegen hebben opnieuw de weg gevonden naar jullie?

“BORA-hansgrohe komt al sinds de opening van het hotel bij ons en Israel-Premier Tech komt toch ook al vier seizoenen bij ons over de vloer. Zij verblijven telkens anderhalve maand bij ons en we doen er uiteraard alles aan om hen zo goed mogelijk te ondersteunen. Maar ook de voetbalwereld kent ons hotel. We zijn drie jaar partner geweest van Moeskroen en omdat we zo centraal gelegen zijn, komen veel ploegen de dag voor of de dag van de wedstrijd zelf naar ons voor een rustige afzondering en voorbereiding.”

Jij hebt waarschijnlijk niets meer op je bucketlist staan?

“Toch wel. Ik zou graag met Laura een viertal maanden rondreizen in Azië zonder enige verplichting. Maar we beseffen ook dat dit een gigantische uitdaging wordt met een voltijdse job en twee kindjes.”