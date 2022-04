Mercedes-dealer groep Vereenooghe gaat op in Nederlandse Groep: “Onze naam blijft op de gevels. Dat maakt het wat makkelijker”

Een stukje West-Vlaamse autogeschiedenis krijgt straks nieuwe eigenaars. De Roeselaarse Groep Vereenooghe wordt overgenomen door Van Mossel Automotive Group uit Nederland. Een bewuste stap, benadrukken zaakvoerders Michel en Alain Vereenooghe. “Dankzij de overname staan we sterker dan ooit om de uitdagingen in de sector het hoofd te bieden.”

De Roeselaarse familie Vereenooghe is al decennia lang onlosmakelijk verbonden met de automobielwereld en Mercedes-Benz in het bijzonder. In 1930 legde stamvader Gabriël Vereenooghe de fundamenten voor het familiebedrijf. “Onze opa startte toen met een General Motors-garage in hartje Roeselare”, blikken neven Michel en Alain (beide 52) terug.

In 1969 werd de zaak officieel concessiehouder van het Duitse merk. De broers Luc, Paul en Johan vormden de tweede generatie en nu staan Michel en Alain, respectievelijk sinds 1993 en 1995, aan het roer van het bedrijf.

Wat startte als een bescheiden garage in de Rodenbachstad, groeide in 92 jaar uit tot een toonaangevend onderneming met negen verkoops- en servicepunten in West-Vlaanderen. Vereenooghe is terug te vinden in Roeselare, Tielt, Torhout, Ieper, Veurne, Brugge, Oostende, Knokke en Jabbeke én is een van de oudste Belgische concessiehouders van Mercedes-Benz. “En tegelijk ook een van de oudste familiebedrijven in deze branche”, klinkt het trots.

Geen directe opvolging

Groep Vereenooghe floreert als nooit tevoren. In 2021 verkocht het 280-koppig team van Alain en Michel om en bij de 4.800 nieuwe en tweedehandsvoertuigen en klokte het af op een omzet van 210 miljoen euro. Een op de zeven nieuwe Mercedes-wagens in ons land werd door Vereenooghe aan de man gebracht.

In juli 2017 nam Groep Vereenooghe nog zelfs het Brugse Auto Terminus over.

Alle werknemers blijven aan boord en het team wordt zelfs verder uitgebreid

De beslissing om de zaak over te laten, werd niet over één nacht ijs genomen, valt te horen. “We willen benadrukken dat Van Mossel naar óns is gekomen, niet omgekeerd. Hadden zij geen aanbod gedaan, dan zouden wij meer dan waarschijnlijk nog jaren verder gewerkt hebben.”

De hoofdreden is het feit dat er geen directe opvolging klaarstaat. “We hebben allebei twee kinderen, maar geen van hen heeft ambitie om de zaak voort te zetten. Daar hebben we alle respect en begrip voor, maar tegelijk willen we het werk van de voorbije tientallen jaren verzekeren.”

Daarnaast speelt speelt ook de evolutie van de autowereld een rol. “De technologie evolueert drastisch. De elektrificatie zet zich nu definitief door. Op vandaag zijn hybride en volledig elektrische wagens al goed voor 65 procent van onze totale verkoop, dat zal de komende jaren alleen maar stijgen. Binnen de Van Mossel Automotive Groep zullen we extra slagkracht terugvinden om de uitdagingen het hoofd te bieden.”

Eind 2021 nam de Nederlandse Van Mossel Automotive Groep een eerste keer contact op met Groep Vereenooghe. “Na enkele verkennende gesprekken was al snel duidelijk dat het bedrijf van ceo Eric Berkhof de perfecte partner was. Net als wij is Van Mossel een echt familiebedrijf dat volgens dezelfde waarden werkt: respect voor de medewerkers en de klant centraal stellen.”

Nieuw hoofdstuk

De overname is nu voorgelegd aan de Belgische Mededingingsautoriteit. Eenmaal die haar goedkeuring geeft, wordt alles afgerond. “Dan blijven wij nog één maand aan boord om de overname zo vlot mogelijk te laten lopen. Daarna nemen we allebei afscheid en verlaten we Groep Vereenooghe.”

Dat wordt sowieso een emotioneel moment, beseffen Michel en Alain. “We hebben hier, net als onze voorgangers, zes dagen op zeven het beste van onszelf gegeven, maar we luisteren naar de ratio. Dit is de perfecte timing om aan Groep Vereenooghe een nieuw en rooskleurig hoofdstuk toe te voegen.”

De naam Vereenooghe verdwijnt niet. “Straks zal je op de negen vestigingen Van Mossel-Vereenooghe zien prijken. Mooi, want dat bewijst dat we toch iets betekenen binnen de autosector. Het maakt het afscheid ook wat makkelijker, moeten we toegeven. Ook alle werknemers blijven aan boord en het team zal zelfs verder uitgebreid worden. Momenteel zijn we op zoek naar een tiental extra krachten. Onder de Van Mossel-vlag kan ons verhaal alleen maar verder groeien.”

Als klant terugkomen

Michel en Alain zullen, wanneer de overname volledig afgerond is, even wat gas terugnemen. “Daarna zien we wel wat op ons afkomt, maar we bruisen nog allebei van energie. Sowieso zullen we hier nog langskomen, maar dan als klant.”

Van Mossel Automotive Groep is geen onbekende in West-Vlaanderen. Tijdens de zomer van 2021 ging het al in zee met de familie Devos-Capoen, dat met Renault en Dacia in Kuurne, Roeselare en Menen actief is. In totaal telt Van Mossel meer dan 300 vestigingen in België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland. De onderneming heeft meer dan 4.600 mensen in dienst en realiseert een jaarlijkse omzet van circa 3,5 miljard euro.