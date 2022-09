Mephistos nu enkel tweewekelijks op zaterdag en zondag open

Normaal was de zaak van Gilles Marlier (40) wekelijks open op donderdag, vrijdag en zaterdag van 10 uur tot 18 uur. Dit werd recent aangepast naar zaterdag en zondag van het eerste en derde weekend van de maand. “We hebben dat voor verschillende redenen gedaan, onder andere om te besparen in verbruik, maar voornamelijk om ons publiek meer te groeperen op die twee dagen”, vertelt Gilles.

Naast de particuliere klanten van Mephistos komen ook veel handelaars de zaak binnengewandeld die zelf een antiek- en brocantezaak hebben. “Er is veel veranderd omwille van COVID-19, mensen shoppen vaker online, maar er komen hier toch nog geregeld Japanners, Australiërs of Amerikanen over de vloer op zoek naar een uniek item.”

Verzamelaar

Gilles noemt zichzelf een gigantische verzamelaar. Al van kinds af aan ging hij mee met zijn vader naar de rommelmarkten. Daar groeide zijn interesse in curiosa. “Ik ben geboren op de rommelmarkten”, glimlacht Gilles. “School was niet echt mijn ding, ik was vooral geïnteresseerd in het vakmanschap, het levensverhaal en de kwaliteit van het object. Daar heb ik een enorme passie voor, of misschien zelfs een kleine verslaving. Ik heb van mijn hobby mijn werk gemaakt.”

© MD

De unieke stukken van Mephistos vind je intussen acht jaar in een charmant fabriekspand op de Abdijkaai. Het indrukwekkende interieur van de zaak werd door Gilles verder aangekleed met rustieke elementen van gerecupereerd bouwmateriaal. Zo komen de palen uit Oostende, de kap van de haard van een gewezen smid en de stenen van een verlaten pand in Oudenaarde. “Het is een marriage van van alles en nog wat dat ik leuk vind om een bepaalde sfeer te creëren”, vertelt Gilles rond de salontafel met een prachtige gezandstraalde driestammige steeneik als voet. “Ik doe het niet puur voor de handel, ik ben ook een verzamelaar en maak zelf meubilair en decoratie met de zaken die ik vind. Sommige stukken bewaar ik voor mezelf, ook al zou ik die voor tien keer haar originele prijs kunnen verkopen.” (MD)