Menen worstelt met huisvesting: “Schaarste op woningmarkt maakt strijd tegen wanpraktijken moeilijk”

Menen genoot lange tijd een erg kwalijke reputatie wanneer het om huisvesting ging. Twee jaar geleden besloot het stadsbestuur schoon schip te maken, met effect. “We hebben het verplichte conformiteitsattest voor verhuurders ingevoerd”, verduidelijkt schepen van huisvesting met woonbeleid- en preventie Renaat Vandenbulcke (N-VA).

“Wie wil verhuren moet voldoen aan een resem voorwaarden. Zonder dergelijk attest kan een woning niet meer worden verhuurd. Meer nog, in de meest extreme gevallen of situaties waarbij de eigenaar hardnekkig weigert, wordt het pand onbewoonbaar verklaard. Onze diensten zijn volop bezig met de controle van alle panden maar dat vraagt helaas tijd en dus kunnen we niet vermijden dat er nog steeds zaken door de mazen van het net glippen.”

“We raden huurders aan meteen klacht in te dienen wanneer ze geconfronteerd worden met een mensonwaardige situatie. We kunnen dan overgaan tot een inbeslagname van de woning, waarna we zelf gaan renoveren en de kosten factureren aan de huisbaas.”

Nog heel wat werk aan de winkel

Nico Baeke, coördinator bij de Huurdersbond, ziet dat er toch nog heel wat werk aan de winkel is. “Alle steden en gemeenten gaan de strijd aan met wanpraktijken, maar de schaarste op de woningenmarkt maakt dat dat gevecht niet simpel is. Eigenaars die het niet zo nauw nemen met de regels zorgen er vaak voor dat hun huurwoningen net voldoende zijn opgelapt.”

“Ze richten zich vaak ook zonder scrupules op de meest kwetsbaren in de maatschappij. Mensen die vaak al jarenlang op de wachtlijsten staan voor een sociale woning maar ondertussen wel een dak boven hun hoofd moeten hebben. Die mensen hebben dan meestal ook niet de middelen of de energie om een rechtszaak te starten.”

Sleutelrol van de lokale besturen

Baeke stipt de sleutelrol van de lokale besturen aan. “Al te vaak beroepen zij zich op standaard kwaliteitsattesten, terwijl ze ook met woninginspecteurs kunnen werken. Toch komt het zelden tot een effectieve rechtszaak. In onze dossiers merken we dat dezelfde namen en adressen terugkeren.”

“We roepen alle huurders dan ook op om met de Huurdersbond contact op te nemen wanneer ze gaan huren of in de problemen terecht zijn gekomen. Wij kunnen mensen vaak ook helpen met de aanvraag van een huursubsidie, waardoor ze wel een kwalitatieve woning kunnen huren op de particuliere markt.”

(CL)