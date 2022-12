Menen krijgt 600.000 euro subsidies om begraafplaats tot stadspark om te bouwen

De stad Menen heeft opnieuw een mooie subsidie binnengehaald om de klimaat- en milieudoelstellingen van de stad te halen. In juni werd bekendgemaakt dat Menen op één miljoen euro mocht rekenen voor drie projecten rond de Geluwebeek. Nu kan de grensgemeente rekenen op niet minder dan 600.000 euro om de oude begraafplaats tot een hedendaags stadspark om te vormen.

Deze zomer kon het stadsbestuur 1 miljoen euro uit Vlaanderen ontvangen voor de projecten rond de Geluwebeek. Ook dit najaar besloot het gewest besloot een cheque van 600.000 euro aan Menen te overhandigen. “Onze klimaatdoelstellingen zijn ambitieus maar die komen natuurlijk met een prijskaartje”, zei schepen Patrick Roose (Vooruit) tijdens de voorstelling van de projecten.

Natuurlijk wordt de sereniteit en het erfgoed op de site niet uit het oog verloren. Alle graven werden gecatalogeerd en naar waarde bepaald – schepen Patrick Roose (Vooruit)

“Doordat we werk maken van stevige subsidiedossiers, die volledig onderbouwd worden, kunnen we keer op keer de jury overtuigen. In 2021 werden de subsidies aangewend voor de zone rond de Geluwebeek, waar er wordt gewerkt aan een groene dooradering. Het dossier voor 2022, dat de jury voor een subsidiebedrag van 600.000 euro wist te bekoren, sprak over de heraanleg van de begraafplaats in de Zandputstraat. Hoe groter de subsidies die we krijgen, hoe steviger de investeringen die we kunnen uitvoeren. Menen schopt het telkens tot in de top tien van subsidieaanvragen.”

Groene zones

Het kerkhof, dat al verschillende malen het onderwerp van heel wat discussie was, zal een volledige makeover krijgen. “Samen met landschapsarchitecten zal worden bekeken hoe we van de begraafplaats een stadspark kunnen maken”, verduidelijkte het stadsbestuur. “Groene zones en wadi’s, die de stad klaar moeten stomen voor de klimaatuitdagingen van morgen. Natuurlijk wordt de sereniteit en het erfgoed op de site niet uit het oog verloren. Alle graven werden gecatalogeerd en naar waarde bepaald. Zo weten de architecten welke monumenten kunnen worden behouden en mee in de plannen worden opgenomen.”

Met het overtuigen van de jury wil het stadsbestuur ook de Menenaar mee op de klimaattrein te krijgen. “We hopen dat de inwoners meer en meer geloof gaan hechten naar de groene omslag die we overal introduceren. Met de subsidies kunnen we de grote projecten aanpakken maar iedereen kan ook op eigen terrein, kleinschalig, een groot verschil maken. Het plaatsen van een geveltuin, bomen planten, het gazon laten groeien of zelfs de bladeren laten liggen, bloemsoorten voor bestuivers planten of zorgen voor een goede doorwatering? Het zijn zaken die eenvoudig uit te voeren zijn maar een groot verschil kunnen maken.”