Meer dan 600 West-Vlaamse bedrijfsgebouwen staan leeg: “Goed voor een totale oppervlakte van liefst 584 voetbalvelden”

Liefst 639 West-Vlaamse bedrijven stonden het voorbije jaar leeg of waren ernstig verwaarloosd. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Brecht Warnez (CD&V) opvroeg bij de bevoegde ministers Diependaele en Demir (N-VA).

West-Vlaanderen telt een zorgwekkende hoeveelheid onbenutte bedrijfsruimte: 639 bedrijfspanden staan momenteel leeg en verkeren in een staat van ernstige verwaarlozing, goed voor een totale oppervlakte van 292 hectare aan verlaten terreinen.

“Of 584 voetbalvelden”, stelt Brecht Warnez. “Het probleem is vooral geconcentreerd rond Roeselare, Kortrijk en Brugge, waar respectievelijk 81, 47 en 37 gebouwen leegstaan of verwaarloosd zijn.”

“We moeten bestaande bedrijfssites maximaal benutten” – Brecht Warnez, Vlaams parlementslid

Ook kleinere gemeenten ontsnappen niet aan de trend. In Jabbeke gaat het om 28 gebouwen, naast bijvoorbeeld 25 in Dentergem en 23 in Ingelmunster.

Dalende trend

Positief is dat er in 2022 minder bedrijfsruimtes leegstonden dan in 2019, het laatste pre-coronajaar. “Het gaat om 56 gebouwen minder, wat overeenkomt met een oppervlakte van 46 hectare aan bedrijfsruimte.”

Om de achteruitgang van bedrijfssites – en steden en gemeenten – te voorkomen, moeten eigenaren van panden die minstens drie jaar leegstaan of verwaarloosd zijn, heffingen betalen.

In 2022 ging het in West-Vlaanderen om een bedrag van 3.542.183 euro, voor 166 bedrijfsgebouwen. Deze inkomsten worden gestort in het Vernieuwingsfonds, dat financiële steun biedt aan projecten die nieuw leven inblazen in leegstaande locaties.

Vernieuwingsfonds

“Het Vernieuwingsfonds speelt een essentiële rol bij het herbestemmen van leegstaande sites”, aldus Warnez. “De afgelopen drie jaar hebben we al 13,5 miljoen euro aan steun verleend aan dertig bedrijfssites. Dit bewijst dat er echt potentieel is om deze plekken om te zetten in bloeiende centra vol activiteit.

“Als West-Vlamingen zijn we ondernemend van nature, maar te vaak ontbreekt de nodige ruimte om onze ideeën tot bloei te laten komen. Het is onze verantwoordelijkheid om bestaande bedrijfsgebouwen maximaal te benutten en leegstand en verwaarlozing te vermijden.”

Het grootste leegstaande gebouw staat in Jabbeke. Daar is een onbenut kantoorgebouw van liefst 117.266 vierkante meter te vinden. In Pittem staat dan weer een verwaarloosde steenbakkerij van 86.307 vierkante meter onbenut, gevolgd door een leegstaande voormalige site van staaldraadproducent Bekaert in Ingelmunster van 82.085 vierkanter meter.