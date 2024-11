Meer dan 10.000 deelnames aan ‘Winkel in Damme en Win’

Tussen 15 december en 15 oktober organiseerde het Damse stadsbestuur voor een vierde jaar op rij Winkel in Damme en Win.

De actie spoort inwoners en bezoekers aan om lokaal te kopen. Per aankoop bij een deelnemende handelaar krijgt de klant een invulbon. Die invulbonnen konden gedeponeerd worden in een van de vele collectebussen bij de handelaars. Uit alle invulbonnen – zo’n 10.500 in totaal – werden 30 winnaars getrokken die een winkeltas gevuld met lokale producten en attenties kregen. Een van hen mocht de hoofdprijs, een vakantiecheque ter waarde van 300 euro geschonken door het stadsbestuur, in ontvangst nemen.