Meens onderneemster wil golf hipper en kleurrijker maken en lanceert met 2Can.Golf gloednieuwe kledinglijn

De golfsport wat extra kleur bezorgen, dat is de missie van 2Can.Golf, het nagelnieuwe kledingmerk van de van Menen afkomstige Krista Denys. Binnen enkele jaren wil het als een van dé referenties op vlak van golfmode gelden. “2Can.Golf en de golfsport moeten in één adem uitgesproken worden”, zegt ze.

Dat Krista Denys vandaag zo begeesterd is door alles wat met golf te maken heeft, dankt ze integraal aan haar zoon Cyriel Bissay (15). “Eigenlijk zijn wij een tennisfamilie”, zegt de 50-jarige onderneemster. Ze is van Menen afkomstig, maar woont met haar man Frederic Bissay, neuroloog aan het Centre Hospitalier de Mouscron, en hun twee kinderen Cyriel en Aline (17) in Hérinnes, net over de West-Vlaams-Henegouwse grens.

“Toen Cyriel 8 jaar was, wilde hij graag beginnen golfen. Een reportage op Ketnet had hem warm gemaakt en na een eerste initiatie was hij compleet verkocht. Ondertussen is ons hele gezin golfgek.”

Lovende kritieken

Het gezin is lid van de golfclub van Bondues in Noord-Frankrijk, Cyriel en papa Frederic slaan hun balletjes ook nog op de Golf- & Countryclub van Oudenaarde. Beroepshalve runt Krista Start2party, een bedrijf dat gespecialiseerd is in allerhande gadgets. “Maar door de coronacrisis viel die markt deels stil”, legt ze uit. “Toen Cyriel in juli vorig jaar met de U16 van de Golf de Bondues een tornooi in Noord-Frankrijk moest spelen, kreeg ik de vraag of ik hun outfit kon personaliseren.”

Krista ging aan de slag en bezorgde elke speler een eigen polo, trui, pet, handdoek… “Zelfs hun mondmaskers heb ik gepersonaliseerd”, glimlacht ze. “Mijn creaties kregen unaniem lovende kritieken en zo ging er een lichtje branden. Hier zat muziek in, dacht ik meteen.” Iets wat ook Cyriel beaamt. “Leuke golfkledij, daarvoor moest ik vroeger richting de Verenigde Staten of het Verenigd Koninkrijk kijken. En die importeren, kost natuurlijk geld.”

“Daar wil ik een antwoord op bieden”, pikt Krista in. “2Can.Golf moet voor betaalbare, kwaliteitsvolle en modieuze golfoutfits staan.”

Uitgebreid gamma

De start lijkt alvast veelbelovend. “De eerste bestellingen lopen vlot binnen en we krijgen veel complimenten op onze ontwerpen. De naam en het logo zijn het resultaat van een internationale wedstrijd die ik uitgeschreven heb. Ons gamma is nu al erg uitgebreid. Bij 2Can.Golf vind je de traditionele polo’s en truien, maar we ontwerpen ook eigen broeken, petten, mutsen en handdoeken, maar je kan ook aankloppen voor gepersonaliseerde handschoenen of drinkflessen.”

“Gaandeweg willen we ons aanbod verder uitbreiden, met een doelpubliek van 8 tot 88 jaar in het achterhoofd. Zo denken we bijvoorbeeld aan goeie golfballen en -zakken met ons logo op. De mogelijkheden zijn eindeloos.” Elk item wordt door Krista zelf ontworpen en vervaardigd. Het verzenden gebeurt op een ecologische manier. “We houden onze voetafdruk zo laag mogelijk”, benadrukt ze. “Golf beoefen je immers in harmonie met de natuur.”

Om 2Can.Golf extra naamsbekendheid te geven, fungeren vijf jonge en talentvolle golfers als ambassadeur. “Drie Franse en twee Belgische spelers, waaronder mijn zoon Cyriel. We steunen ook de Nederlandse organisatie Handi Golf, die mensen met een fysieke beperking de kans geeft om te golfen.”

Gevestigde waarde

Het potentieel van 2Can.Golf is groot, stelt Krista. “De golfsport is echt aan het boomen”, klinkt het. “In West-Vlaanderen zijn er nu al zeven golfclubs en in Kortrijk staat een nieuwe club in de steigers. In Noord-Frankrijk heb je dan weer vijf clubs.”

“Alleen al hier in onze eigen regio liggen enorm veel kansen, maar ons doel is om op internationaal vlak door te breken en zeker in Europa een gevestigde waarde te worden. Op termijn moeten golf, 2Can.Golf én ons toekan-logo in één adem uitgesproken worden.”

Info: 2can.golf