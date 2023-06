Marktwagen zet werking OKRA in de kijker

Tijdens de wekelijkse markt greep OKRA het moment aan om hun werking in de kijker te zetten. OKRA uit zich als een open vereniging van, voor en door senioren met een breed aanbod aan activiteiten. In Gistel zijn bijvoorbeeld 250 mensen al lid van de vereniging. Om hun werking nog eens extra onder de aandacht te brengen, vond een actie plaats op de wekelijkse markt. “De nationale OKRA-tal kocht een heuse ingerichte marktwagen aan die verschillende lokale afdelingen kunnen huren om de plaatselijke werking in the picture te plaatsen”, zegt voorzitter Lieve Vervaeke. “Dat is in Gistel goed gelukt. Kijk, elke vierde dinsdag van de maand hebben we een voordracht, optreden, lezing of bingomiddag. Maar er zijn ook wekelijkse activiteiten, zoals op maandagen seniorenturnen, lijndansen en praatcafé voor iedereen op woensdagen, en een fietstocht met koffiestop op vrijdagen. Weet je, veel leden van ons zijn alleenstaand. Maar als ze alleen op bijvoorbeeld café of restaurant gaan, vinden ze moeilijk aanspraak. Dat is niet zo bij onze bijeenkomsten: gelijkgezinden komen hier samen om eens goed bij te praten in een ongedwongen sfeer. Dat maakt OKRA zo sterk.”

Lid worden kost 28 euro per persoon per jaar, koppels betalen 42 euro per jaar. Daarbij zit onder meer een nieuwsbrief en magazine vervat. (TVA/foto PM)

Lid worden kan online via www.okra.be of na contact met Lieve Vervaeke op 0479 38 90 99 of lieve_vervaeke@hotmail.com.