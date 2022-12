Marketingbureau Adfundum uit Rumbeke verrast klanten met versierde kerstbomen

“Zou het een leuk idee zijn om onze klanten tijdens het begin van de kerstperiode een gepersonaliseerde Adfundum-kerstboom cadeau te doen?”, zo eindigde een van de brainstormsessies van het Rumbeekse agency een aantal maanden geleden. “En wat als we er ook nog eens een onvergetelijk kerstcadeau zouden onder leggen?” Zo gezegd, zo gedaan. De ‘kerstboombrigade’ stouwde haar bestelwagen vol naaldbomen en trok op pad.

Adfundum lanceerde een aantal maanden geleden een nieuwe huisstijl. Griet Vandepitte, artdirector: “We profileren ons als een marketing agency met een rock ’n roll attitude, een bedrijf met ballen. De oude stijl droeg die boodschap niet langer uit. Daarom kozen we voor een frisse, speelse en trendy look. In de beeldtaal wilden we vooral onze eigenheid naar voren brengen.”

De lancering van de rebranding van Adfundum zette tal van andere initiatieven in gang. “Klopt”, bevestigt Sophie Vantomme, medezaakvoerder van het reclame-en marketingbureau. “In het kader van de herziening van onze stijl, wilden we vooral ook van de gelegenheid gebruikmaken om de band met onze klanten te verstevigen. En wanneer beter dan de kerstperiode? Na een aantal brainstormsessies kwamen we tot het idee om bij sommige van onze klanten een volledig uitgeruste kerstboom te plaatsen, inclusief gepersonaliseerde ‘Adfun-kerstballen’ en een kerstcadeau.”

“Wie de klanten zouden worden, hebben we laten afhangen van het lot. Geen onschuldige kinderhand, maar wel een van onze collega’s die blind een pak namen uit een pot met alle klanten trok”, aldus Sophie Vantomme nog.

Cadeaubon

Niet elke klant kreeg een kerstboom cadeau. “Dat zou ons langer dan een week gekost hebben om een kerstboom tot bij elke klant te brengen en die dan nog eens ter plaatse te versieren. Dat laat onze planning helaas niet toe. Uit een tweede ‘pot’ trokken we ook nog een aantal klanten die we een leuk kerstcadeau zullen bezorgen. Onze Adfun-box bevat een bon van 2.000 euro, een OBUZ Tripel, Adfun-kerstballen en nog een paar andere leuke extraatjes”, vertelt Vantomme.

Hanne gepakt en gezakt op weg naar een klant. © (gf)

Stef Dejonghe, oprichter van Adfundum, is naast marketeer ook de bezieler en eigenaar van het eerste echte Belgische boerderijbier OBUZ. Dejonghe: “Onze tripel, een bier dat zich kan meten met de gevestigde waarden, kon niet ontbreken in de box, want het bedenken van de naam, de marketing en de uitrol van het merk zijn allemaal het werk van ons Adfundum-team.”

De kerstboombrigade

Op woensdag 7 en donderdag 8 december ging de ‘kerstboombrigade’ van Adfundum op pad met een bestelwagen vol kerstbomen en bakken versiermateriaal. Michelle Desmet, projectmanager bij Adfundum: “Het was vooral spannend. We wisten niet zo goed wat we konden verwachten en hoe onze klanten zouden reageren op een onaangekondigd bezoek.”

Op twee dagen tijd werden alle kerstbomen uitgedeeld en ter plaatse versierd. Hanne Wysselinck, online marketeer bij Adfundum: “Ik ben een enorm grote fan van de kerstperiode. Maar eerlijk? Ik heb het nu toch wel even gehad met kerstbomen versieren”, lacht ze. “Het was redelijk intensief, maar de reacties en de appreciatie die we terugkregen, maakten het allemaal de moeite waard.”