Marijke Van de Sompele uit Ruddervoorde is nieuwe CEO van The Harbour

Marijke Van de Sompele uit Ruddervoorde is de nieuwe CEO van The Harbour. Dit financieringsbureau heeft kantoren in Ruddervoorde, Gent en Antwerpen. “We willen The Harbour ‘top of mind’ maken bij groeibedrijven”, spreekt de kersverse CEO haar ambities uit.

Marijke Van de Sompele uit Ruddervoorde kwam eind 2019 bij het financieringsbureau terecht en begeleidde als senior funding expert tientallen ondernemingen bij hun zoektocht naar financiering. Voordien had de Ruddervoordse een carrière als ondernemingsbankier bij BNP Paribas Fortis en als director corporate finance bij Titeca Accountancy, waar ze ook partner was.

Marijke neemt nu de rol van CEO over van Aelbrecht Van Damme, samen met Matthias Browaeys de oprichter van The Harbour. Van Damme neemt een ondersteunde rol op.

Kmo met 30 medewerkers

The Harbour zet sinds zijn ontstaan in 2018 jaar na jaar sterke resultaten neer. Maandelijks vragen zo’n 50 tot 200 kmo’s hen om financiële begeleiding. Tussen 2018 en nu haalde het financieringsbureau al 47.689.580 euro op voor verschillende ondernemingen.

Op drie jaar tijd groeide de start-up uit tot een kmo met 30 medewerkers en kantoren in Antwerpen, Gent en Roeselare. Dat laatstgenoemde kantoor hielp de van oorsprong Brugse Marijke Van de Sompele afgelopen jaar mee uit te bouwen.

75 miljoen euro

“Uiteraard ben ik zeer vereerd dat Aelbrecht en Matthias mij het vertrouwen geven om de door hun opgerichte onderneming in goede banen te leiden. In 2021 hebben we veel geïnvesteerd in het klaarzetten van de organisatie. Nu is het zaak om The Harbour ‘top of mind’ te maken bij groeibedrijven.”

“We moeten alle financieringsoplossingen kennen en de juiste oplossingen aan onze klanten aanbieden. Dit jaar willen we bovendien de kaap van 75 miljoen euro opgehaalde financiering overschrijden”, aldus de kersverse CEO.