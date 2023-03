Marie en Laura in het spoor van 60 jaar winkelgeschiedenis, goed voor drie generaties

Wat begon als het Unic-warenhuis op de Markt van Kortemark, heropent na een totale make-over op 16 maart in de Torhoutstraat, met aan het hoofd Laure en Marie Petitqueux, kleindochters van oprichter Wilfried Pollet (83). Drie generaties warenhuisuitbaters in de gemeente die maar al te goed weten dat de klant nog steeds koning is.

Het grootwarenhuis Unic op de Markt opende in 1964 voor het eerst de deuren met aan het hoofd zaakvoerders Wilfried Pollet en zijn vrouw Lena Gekiere. In de jaren ‘60 was een grootwarenhuis in het dorp een ware trekpleister, ook voor mensen uit de buurgemeenten. In 1984 verhuisde de Unic naar de Torhoutstraat en kreeg een nieuwe naam: GB partner. Momenteel kent iedereen de winkel als Carrefour market. Sinds een paar weken is de winkel dicht en zijn er grote verbouwingswerken aan de gang.

“We bieden de klanten een volledig nieuw concept aan”

“Op donderdag 16 maart om 8 uur ‘s morgens gaan we weer open”, glundert Laure Petitqueux (29). “Ik ben als het ware opgegroeid tussen de rekken hier, want mijn ouders waren, na mijn opa, sinds 2007 de vorige zaakvoerders. Nu mag ik het warenhuis runnen, samen met mijn zus Marie. Als er iemand ziek was, dan kregen we steevast de vraag van onze ouders om een handje te komen helpen in de winkel. En dat is dan ook hetgeen ik het liefste doe, achter een bureau zitten is niks voor mij. Ik moet kunnen bezig zijn met de mensen, een babbeltje slaan en nieuwe mensen leren kennen. Het sociale aspect is voor mij van groot belang.”

Grotere parking

“Ik werkte 2,5 jaar in een boekhoudkantoor”, vervolgt Marie (26). “Ook mij kon je al van jongs af in de winkel vinden. Nu zal dat ook nog zo zijn, maar ook een groot deel administratie is voor mij. Laure zal het gezicht van de winkel zijn, die is niet zo goed in paperassen. (lacht) Uiteindelijk zijn we nog een warenhuis met een persoonlijke toets, want we staan er zelf in en dat is toch een verschil met andere warenhuizen. Voeg daar nog bij dat we kosten noch moeite spaarden om onze klanten straks een volledig nieuw concept te kunnen aanbieden.”

“We verdubbelden de grootte van onze parking en daar is nu ook de ingang te vinden. Er is ook veel meer lichtinval en we gaan voor een energiezuinige winkel. Binnen in het gebouw gingen alle muren eruit en begonnen we helemaal opnieuw: vanaf nu hebben de klanten inkijk in de slagerij en is er in de winkel een soort van keukenblok, waar ze onze medewerkers diverse zaken, zoals bijvoorbeeld tapasschotels, zien maken.”

Een foto uit de oude doos: Een beeld uit 1983 waarbij wielerclub WTC De Molentrappers met hun nieuwe uitrusting poseert voor het toenmalige warenhuis op de Markt. We zien ook Wilfried Pollet met naast hem winkelverantwoordelijke Blanche Dael. (foto JD)

Zelfscan

“Er komen elektronische schap-etiketten, zodat de klanten steeds de juiste prijs zien en we gaan voor een volledig nieuw kassasysteem, dat bestaat uit 2 gewone kassa’s en 4 zelfscans. Zelfs met de Carrefour-app zul je hier kunnen winkelen. Ook de openingsuren zijn uitgebreid én we zijn nog steeds open op zondagvoormiddag. Tijdens onze openingsdagen van 16 tot 20 maart staat er heel wat op het programma. Onze winkel wordt op 16 maart om 8 uur geopend door het gemeentebestuur, terwijl er doorlopend BBQ-hapjes en bubbels zullen zijn, maar ook allerhande andere proeverijen en promoties.”

“De eerste 100 klanten krijgen een goodiebag ter waarde van 40 euro en we verloten 3 volle winkelkarren. We zijn natuurlijk heel blij dat we dit konden verwezenlijken, maar we willen toch zeker ook onze partners, onze ouders en opa bedanken. Niet te vergeten ook een grote dankjewel aan ons personeel en de mensen van de bouwfirma. Wat 60 jaar geleden begon als Unic, is en blijft in 2023 nog steeds uniek”, besluiten Laure en Marie.