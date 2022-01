Maria neemt na 30 jaar afscheid van kruidenierszaak: “Vaste klanten blijven welkom voor potje koffie”

Maria Vermeulen (60) sloot definitief de deuren van haar kruidenierswinkel Algemene Voeding Maria. De winkel was al jaar en dag een vaste waarde in de dorpskern van Elverdinge. “Na 30 jaar stop ik met de zaak. Ik heb hier heel wat mooie momenten gekend”, blikt ze terug.

In 1991 nam Maria de bestaande kruidenierszaak over en liet de zaak uitgroeien tot een bloeiende onderneming. “Vanaf mijn 16de tot mijn 29ste werkte ik voor andere mensen, zoals in het restaurant ‘t Fermetje in Woesten. Het was dan al duidelijk dat ik graag met mensen in contact kwam. Toen in 1991 de kruidenierszaak hier te koop was, heb ik mijn kans gewaagd. Als zelfstandige moet je hard werken, want zeker in de beginperiode lopen de kosten hoog op. Ik stond er ook alleen voor, want mijn man ging werken. Het was dus niet altijd even gemakkelijk, maar ik stond al die jaren toch met veel plezier achter mijn toonbank”, vertelt Maria.

Oudere klanten

Wat Maria het meest zal missen nu de winkel gesloten is? “Het sociaal contact, natuurlijk! Ik heb in die 30 jaar veel mensen weten komen en gaan. Mijn klanten zijn vaak al van een oudere leeftijd. Het is dan ook niet gemakkelijk als je bepaalde contacten verliest, omdat mensen naar een rusthuis gaan of komen te sterven. De jongere generatie leeft duidelijk op een andere manier. Ze doet boodschappen in de grootwarenhuizen, vaak voor een hele week in één keer. Ze komen dan ook niet frequent naar een kruidenierswinkel.”

De jongere generatie koopt alles in één keer in een supermarkt

Niet enkel oudere klanten kwamen graag bij Maria over de vloer, ook kindjes brachten haar graag eens een bezoekje. “Al kwamen ze natuurlijk graag, omdat ze wisten dat ze hier altijd een snoepje kregen. Ik had altijd een groene pot met gummybeertjes op mijn toonbank staan. De kinderen waren er dol op! Toen ik hier eens een gele pot had gezet met andere zoetigheden, merkten de kindjes het meteen. Er waren er zelfs bij die op dat moment geen snoepje wilden, omdat ze zo gehecht waren aan de beertjes. Zulke mooie momenten zal ik koesteren.”

Aandenken

Nu de winkel gesloten is, heeft Maria wat meer vrije tijd. “Ik heb geen grote plannen voor de toekomst. Ik wil gewoon wat genieten met mijn familie. Om mijn vaste klanten en leveranciers te bedanken, heb ik een klein aandenken rondgedeeld. Ik gaf hen een mooie pen met mijn gegevens op en een bedankbriefje. Ik hoop dat ik het contact met de vaste klanten wat kan onderhouden. Ze zijn hier welkom voor een potje koffie”, besluit Maria. (LV)