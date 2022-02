Margot Coppin uit Oostende krijgt gratis advies van Kamal Kharmach

Margot Coppin uit Oostende wint de campagnewedstrijd van Start&GO en krijgt gratis advies van Kamal Kharmach.

Start&GO, het startersinitiatief van POM West-Vlaanderen, engageerde zich via het EFRO-project ‘Mensgericht Ondernemen’ om de ondernemerskills van de groeiende groep mensgerichte ondernemers aan te scherpen. Dat gebeurt onder meer met inspiratie- en klankbordsessies.

Tijdens een van deze sessies kwam Margot Coppin van Audiologe.be als beste pitcher uit de bus. Margot won persoonlijke begeleiding van Khamak Kharmach. Deze stand-upcomedian is van heel wat markten thuis. Naast ondernemer is hij ook docent bedrijfseconomie aan de Karel de Grote Hogeschool. Momenteel steelt hij de show in het tweede seizoen van ‘Andermans Zaken’, de realityreeks op VRT waar hij oplossingen zoekt voor ondernemers in de problemen.

Margot kreeg al een eerste keer Kamal over de vloer.

Audiologe Margot Coppin krijgt advies van Kamal Kharmach – YouTube

De komende maanden zal Margot via verschillende vlogs op sociale media laten weten hoe zij de tips van Kamal oppikt en integreert in haar eigen zaak. En Kamal komt zeker ook nog eens lang.