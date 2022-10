Mamado huist voortaan in historisch pand langs Noordstraat in Roeselare

Lies Roelens is met haar zwangerschapswinkel Mamado verhuisd naar een historisch pand in de Noordstraat. Ze startte zeven jaar geleden in de Wallenstraat. De winkel sloeg onmiddellijk aan, waardoor Lies een gebrek aan ruimte ervaarde. De zaakvoerster zocht en vond een nieuwe locatie.

Zwangerschapswinkel Mamado bestaat reeds sinds 2015. “We kenden een mooie periode in de Wallenstraat, maar merkten meer en meer dat die locatie te klein werd. Mama’s met buggy’s hadden vaak niet de nodige ruimte. We zochten uiteindelijk naar een nieuwe locatie.”Die werd gevonden in de Noordstraat. Lies liet haar ogen vallen op een pand waar vroeger nog een uitzendkantoor huisde. “Mijn eerste vakantiejob werd via dat interimkantoor geregeld. In dit historisch pand kunnen we de mama’s alle comfort geven.”

Rustige voedingshoek

Mamado is onder andere gespecialiseerd in alle benodigdheden voor mama’s die borstvoeding geven. “We creëerden achteraan onze zaak een rustige voedingshoek waar mama’s kolven kunnen uittesten of op een rustige manier hun kindje kunnen voeden.”Lactatiedeskundige Griet Landsheere geeft er tips waar nodig. “We merken dat borstvoeding geven weer helemaal in is. We willen dan ook de mama’s een rustige plek aanbieden waar dit mogelijk is.” Mamado neemt de benedenverdieping van het historisch pand in, het bovenste gedeelte van het gebouw wordt ingericht tot drie appartementen. (BF)