Maldegem klaar voor vier dolle braderiedagen

Dit weekend vindt in Maldegem de 39ste editie van de ‘Braderie’ plaats. Vier dagen lang zetten handelaars hun beste beentje voor. Dit jaar wordt het evenement georganiseerd door de gemeente. “We kijken ernaar uit om er samen met de handelaars en horeca een topeditie van te maken”, zegt schepen van Lokale Economie Nicole Maenhout (N-VA).

Naar aanleiding van Braderie Maldegem wordt op vrijdag 16 juni vanaf 17 uur de Marktstraat ook weer omgetoverd tot een horecastraat. Maar het hoogtepunt van de traditionele braderie vindt zoals steeds plaats op zondag.

Mobiele eetstandjes

“Dan gaan de festiviteiten van start om 14 uur. Tot middernacht staat in ons centrum alles in het teken van plezier, muziek en gezelligheid”, aldus schepen Maenhout. “Ook hapjes en drankjes ontbreken uiteraard niet. Zo voorzien we mobiele eetstandjes en kunnen horecazaken in ons autovrije centrum hun terrassen uitbreiden”, klinkt het.

Braderie Maldegem staat garant voor plezier voor jong en oud. Zo kunnen kinderen zich laten schminken, maakt een sneltekenaar in een mum van tijd de mooiste kunstwerken en is er ook een goochelaar van de partij. Verder kunnen avonturiers zich uitleven op een hindernissenparcours en staan er ook springkastelen opgesteld.

Optredens

Ook staan er op de zondag van Braderie Maldegem tal van optredens op het programma. Aan café Voske vindt in de loop van de namiddag een optreden plaats van Moonshine & Mojo, om 14 uur komt Andy Live aan koffiebar Lovely Home het beste van zichzelf geven, om 15 uur komt aan café Den Oldies de groep Taste it optreden en vanaf 18 uur sluit Triple Malted tussen café Den Ossekop en Twit Peird Braderie Maldegem 2023 af. (MIWI)