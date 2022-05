Maand na faillissement vindt online-drukkerij Flyer al overnemer: Drukland.be neemt roer over

De online drukkerij Drukland.be neemt Flyer over. Het Brugse bedrijf werd op 14 april door de ondernemingsrechtbank failliet verklaard. Drukland.be maakt deel uit van het Nederlandse bedrijf Simian en telt 200.000 euro neer voor Flyer. “We willen de grootste én duurzaamste drukkerij van de Benelux worden”, stelt ceo Wouter Haan.

De overname is een nieuwe stap in het groeiverhaal van de Nederlandse reus in drukwerk. In de zomer van 2021 opende Drukland.be op de Markt van Brugge al een eerste fysieke vestiging in België.

De online drukkerij vestigde er zijn Belgische klantendienst. Met de overname van Flyer schakelt het bedrijf nu een versnelling hoger en wil het de volledige Belgische markt inpalmen. Ook Franstalig België, waar de online drukkerij momenteel nog niet actief is. Drukland.be is erg ambitieus: binnen de drie jaar moet de omzet in België verdubbelen, van 7,5 naar 15 miljoen euro.

Marktleider in België

Drukland.be neemt het grootste deel van het failliete Flyer over. Het hele Belgische klantenbestand, meerdere personeelsleden en de Flyershop in Brugge komen in handen van het bedrijf van de Nederlandse ondernemer Wouter Haan. Drukland.be neemt op korte termijn ook de domeinnaam www.flyer.be in gebruik. Klanten die nu al willen bestellen, kunnen naar www.drukland.be surfen.

In totaal telt de online drukkerij zo’n 200.000 euro neer voor de overname. Drukland.be heeft vandaag – vóór de overname van Flyer – al meer dan 100.000 klanten in Vlaanderen, voornamelijk bedrijven.

“Met deze acquisitie willen we de Belgische markt helemaal veroveren en marktleider worden”, stelt Wouter Haan, oprichter van Simian, het moederbedrijf van Drukland.be.

© GF

“Voor de klanten van Flyer is het fijn dat er een einde komt aan de onzekerheid die de laatste maanden boven het bedrijf hing. Sinds het faillissement van Flyer zien we dat de Belg trouwens al massaal op drukland.be kwam bestellen. We noteren 30 procent meer bestellingen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.”

“Ik ben ervan overtuigd dat we nu nog meer kunnen inspelen op de verkooptrends die in België anders zijn dan in Nederland: Belgen kopen bijvoorbeeld meer vlaggen, bedrukte kleding, spandoeken en banners. En willen hun bestelling vaak sneller in huis hebben.”

Van flyers tot verkiezingsdrukwerk

Simian bedrukt in Groningen alles wat je maar kan bedenken: flyers, koffiekoppen, spandoeken, tot zelfs verkiezingsdrukwerk. In België heeft Drukland.be momenteel vier mensen in dienst in Brugge. In totaal werken er meer dan 150 mensen bij het bedrijf.

Drukland.be wil niet alleen de grootste online drukkerij in de Benelux worden, ook de duurzaamste. “We investeerden de laatste twee jaar al zo’n 8 tot 10 miljoen euro in de innovatie van zijn onderneming. Simian heeft onder andere enkele van de allernieuwste drukpersen, verpakkingsmachines en robots die volumes tot 30.000 vellen per uur aankunnen, aangekocht. Die hoogtechnologische machines maken Drukland.be nu al tot een van de snelste en efficiëntste drukkerijen van de Benelux.”