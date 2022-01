Maak kennis met West-Vlaamse bedrijf waar Thibaut Courtois zijn centen insteekt: Ledsreact wil binnen twee jaar dé referentie zijn op vlak van trainingsdata

De American footballtopper Miami Dolphins, de ijshockeysterren van Seattle Kraken of voetbalclub Borussia Dortmund. Het zijn maar enkele van de vele in het oog springende namen die wild zijn van wat Ledsreact doet. Het Kortrijkse bedrijf heeft een toestel ontwikkeld dat de reactiesnelheid en wendbaarheid van sporters tot in de kleinste details analyseert, iets wat ook de aandacht van Thibaut Courtois heeft getriggerd. Onze nationale doelman investeert mee in het Ledsreact-verhaal, dat binnen de twee jaar de hele sportwereld wil veroveren. “Ons doel is dat alle topclubs van deze planeet ons kennen.”

Slimme kegeltjes die detecteren wanneer iemand komt aangelopen en dan meteen een signaal geven waarop de sporter razendsnel moet reageren. Dat is het concept van Ledsreact in een notendop. De man achter het idee is Koen Vercauteren (45), een Wevelgemnaar die dertien jaar beroepsmilitair was en tijdens een missie in Libanon het spreekwoordelijke licht zag. “Ik was er ook sporttrainer, maar had maar weinig middelen om creatieve lessen te organiseren”, zegt hij. “Eenmaal terug in België ben ik over oplossingen beginnen nadenken. Waarom kon technologie niet bepaalde taken van een coach overnemen?”

Eindeloze opties

In 2016 hield hij Ledsreact boven de doopvont en runt hij de onderneming, die een tiental mensen sterk is, samen met voormalig profvolleybalspeler Lander Vandecaveye (30) uit de Waregemse deelgemeente Desselgem. “Ons product valt erg in de smaak”, zegt Koen Vercauteren. “Deze technologie geeft aan coaches heel wat nieuwe inzichten zoals acceleratie, deceleratie, snelheid en tijden die ze voorheen niet konden halen uit performance testen. Dit zorgt ervoor dat ze betere focuspunten hebben om de prestaties van hun team te verbeteren.”

Met onze technologie kunnen trainers focussen op de essentie: goede sessies organiseren

“Als trainer moet je tegelijk niet elke keer meer zeggen wat er moet gebeuren. Zij hebben vaak grote groepen atleten onder zich, als onze toestellen een deel van het werk overnemen, kunnen trainers zoveel meer doen dan enkel zorgen dat iedereen de oefeningen correct uitvoert.”

Ook Thibaut Courtois is fan. © – AFP

Laagdrempelig

Zo goed als elke atleet kan Ledsreact gebruiken. “Moderne sporters zijn ook erg allround. De tijd dat een basketter gewoon groot moest zijn of een voetballer enkel over een sterke balvastheid moest beschikken, ligt achter ons. De moderne topsporter combineert snelheid met kracht, uithoudingsvermogen, wendbaarheid… Die kunnen stuk voor stuk met onze toestellen getraind worden en zijn voor elke sport van doorslaggevend belang.”

Ledsreact biedt twee versies aan: de Basic heb je al voor 415 euro, de Pro kost dan weer zo’n 13.000 euro. “Een groot verschil, maar we willen zowel de grote topclubs als de ploegen die op een lager niveau acteren, bedienen. De Pro is uiteraard een stuk gesofisticeerder, maar de basis is dezelfde: een laagdrempelig en snel inzetbaar apparaat, waarbij sporters zonder wearable gemonitord worden en de data via een app en webplatform tot in de kleinste details uitgespit kan worden. We zorgen ook voor eigen trainingen die sportoverstijgend gehanteerd kunnen worden.”

Jeff Bezos

Wat de gebruikers van Ledsreact denken, is voor Koen Vercauteren en de zijnen bijzonder belangrijk. “Feedback dragen we hoog in het vaandel. Onze klanten gebruiken onze toestellen immers intensief en weten als geen ander wat van tel is. Samen met hen willen we onze producten nóg beter maken.”

© Ledsreact

In de Verenigde Staten loopt Ledsreact nu al als een trein. “American Football-gigant Miami Dolphins, het Nike Le Bron James Research center, MLS-team Philadelphia Union en enkele Amerikaanse universiteiten zijn al klant en gebruiken onze technologie agelijks. Met de Seattle Kraken, het ijshockeyteam van Amazonbons Jeff Bezos, voeren we vergevorderde onderhandelingen. Ook onder andere baseballclub Houston Astros, Premier League-club Chelsea en de Duitse voetbaltoppers Borussia Dortmund en VfL Wolfsburg tonen gezonde interesse.” Februari wordt een maand met heel wat demonstraties en meetings op de planning. Ons team zit elke maand minstens tien dagen in de States om met de toppers uit alle grote sportcompetities te overleggen.”

Van de Basic-versie verkocht Ledsreact al een duizendtal toestellen, bij de Pro staat de teller op een dertigtal. “2022 moet het jaar van onze definitieve doorbraak worden”, zegt Koen. “Met de focus op de Amerikaanse markt, de Bundesliga en Premier League willen we eind dit jaar een omzet van 2 miljoen euro realiseren.”

Zegen

Dat Thibaut Courtois aan boord stapt als investeerder, is een enorme boost voor Ledsreact. “Dat de beste keeper van deze planeet in ons verhaal gelooft, is schitterend. Hij is echt overtuigd door wat we doen en heeft zich, voor hij met ons als stille vennoot in zee is gegaan, eerst stevig verdiept in onze technologie. Zowel op financieel als commercieel vlak is zijn engagement een zegen voor ons, al zijn we niet van plan om Thibauts naam actief aan onze producten te koppelen. We laten de troeven liever voor zich spreken.”

“Binnen de twee jaar willen we dé referentie zijn op vlak van trainingsdata en bij alle topclubs ter wereld in de kast liggen. Onze missie is duidelijk: onze software nóg slimmer maken en topsporters op die manier helpen beter te worden”, besluit Koen Vercauteren. “Nu we wereldwijde voorloper zijn, moeten we onze marktpositie zo snel mogelijk innemen.“