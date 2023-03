Luv Bridal opent winkel met trouwkledij op Oostendse Oosteroever: “Met dank aan tv-programma ‘Verliefd, verloofd, getrouwd in 24 uur’”

Op de Oosteroever in Oostende vindt vrijdag 24 maart de officiële opening plaats van Luv Bridal, gespecialiseerd in minimalistische trouwkledij. “Onze medewerking aan het tv-programma ‘Verliefd, Verloofd, Getrouwd in 24 uur’ was mede de reden om de winkel te openen”, zegt zaakvoerster Bo Vandemoortele-Coppieters.

“Luv Bridal is er voor de bruid die een minimalistische en betaalbare bruidsjurk wil in plaats van een bombastische prinsessenjurk”, zegt zaakvoerster Bo Vandemoortele-Coppieters (31). En ze maakt dat meteen concreet: “Veel bruidswinkels starten met jurken vanaf 1.500 euro. Wij starten lager en bij ons kan je shoppen tussen de 250 en 2.000 euro. En toch is de kledij met een eenvoudige, maar wel stijlvolle klassieke snit. Bovendien kleden we de bruid helemaal en bieden ook schoenen, knitwear (gebreide kleding, red.), accessoires en juwelen aan.”

Corona-bruiden

“De trends wijzigden de voorbije jaren. Vroeger werden grote feesten gegeven. Nu is dat vaker kleiner of zijn het soms zelfs grote tuinfeesten. Vaker moeten bruiden het ook zelf betalen in plaats van de ouders. Dat zorgt natuurlijk voor meer vrije keuze”, duidt Bo.

Ze startte in december 2019 en mocht drie maanden later al rekening houden met een lockdown. “Dat was geen simpele periode. Maar tijdens de corona waren er plots veel bruiden die ‘kleiner’ moesten trouwen en die dan op zoek waren naar betaalbare bruidsmode. Ze kwamen bij ons terecht en wij zijn op die weg verder gegaan.”

“De uitzending op dinsdagavond in primetime op VTM zorgt voor mooie aandacht voor onze winkel”

Kledingzaak Luv heeft ook een vestiging naast het Kursaal, maar Bo koos voor Luv Bridal toch bewust voor een pand op de Oosteroever in de Fortstraat : “Het is een lichtrijk pand en we kunnen de collectie mooi tonen. Een andere troef is dat er veel parkeerplaats is.” Begin februari ging de nieuwe zaak open, maar nu vrijdag 24 maart is de officiële opening.

VTM-programma

“We kregen de kans om mee te werken aan het tv-programma Verliefd, Verloofd, Getrouwd in 24 uur. De uitzending op dinsdagavond in primetime op VTM zorgt voor mooie aandacht voor onze winkel en het was ook de trigger om de stap te zetten naar deze eigen plek waar we focussen op betaalbare bruidsmode”, zegt Bo.

Ze bewaart mooie herinneringen aan de opnames : “In het programma worden bruiden verrast. De partner en de getuigen kwamen in het geniep de jurk kiezen. Ze namen telkens drie jurken mee op droomreis en daaruit mocht de bruid dan kiezen. Aanvankelijk wisten we zelfs niet of het zou uitgezonden worden. Maar het resultaat is erg mooi en zet Luv Bridal meteen op de kaart. Er kwamen al klanten langs die het op tv hadden gezien en ik krijg ook vaak vragen naar een bepaald setje dat in het tv-programma te zien was.”