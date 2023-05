Lunchbar Kadet versterkt sociale hub in Oostkamp

Lunchbar Kadet, in de Stationsstraat 41, op de voormalige Sediasite in Oostkamp, vormt samen met de sociale kruidenier 41 en het Kruimelcafe de nieuwe sociale hub in Oostkamp. Kadet is een lunchbar waar bewoners van de Kadet, de Kadetten, de kans krijgen om te werken in een locatie (OostKans) waar sociale verbinding centraal staat. Zo kunnen ze in verbinding gaan met elkaar én met de buitenwereld.

De Kadet is reeds sinds de opening van deze locatie aanwezig in het gebouw, maar vandaag, woensdag, was er de officiële opening. De inwerkperiode is voorbij en het is ondertussen een echte meerwaarde voor het sociale leven in Oostkamp.

De Kade

Lunchbar Kadet is gestart vanuit een passie voor lekker eten en het idee dat liefde door de maag gaat. Deze passie wordt gedeeld door zowel de Kadetten als de begeleiders, wat resulteert in fantastische gerechten maar vooral met een team van fantastische mensen.

“De naam Kadet is niet zomaar gekozen. Je ziet er het woord Kade in, een verwijzing naar vzw De Kade, maar kadet is ook een broodje en dat verwijst dan weer naar het brood dat hier gebakken en geserveerd wordt”, vertelt Lindsay Seynhaeve.

“De menu’s die geserveerd worden, zijn ook niet lukraak gekozen. “We werken reeds lange tijd in De Kade rond het bakken van brood en het maken van verschillende soorten soep. Dat hebben we logisch doorgetrokken naar de Kadet.”

Zorglandschap in beweging

Bij Kadet, een initiatief van vzw De Kade en in samenwerking met de gemeente Oostkamp, geloven ze dat ook mensen met een beperking over enorm potentieel beschikken. Vanuit een gezamenlijke passie voor lekker eten geven ze hen de kans om te groeien, vanuit het hart van de gemeente Oostkamp.

“Ook het zorglandschap is voortdurend in beweging. De vraag naar zinvolle dagbesteding groeit. Het inclusief project Kadet beantwoordt aan deze vraag. Door de Kadetten de kans te geven om zich te ontplooien, creëren we een positieve bijdrage voor de gemeenschap. Door te focussen op de talenten van mensen, en niet op beperkingen, geven we de Kadetten de kans om te groeien en zichzelf verder te ontplooien”, besluit Lindsay.