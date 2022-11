Luchthaven van Rijsel breidt fors uit en richt pijlen op Belgische reiziger: “We zijn voor West-Vlaanderen de snelste weg naar het zuiden”

De regionale luchthaven van Rijsel wil in 2026 een compleet nieuwe vertrek- en aankomstterminal openen en tegen 2039 het aantal jaarlijkse passagiers quasi verdubbelen tot 3,9 miljoen. Daarvoor investeert het liefst 160 miljoen euro. Zo’n tien procent van alle reizigers die vanuit Rijsel vertrekken, is uit ons land afkomstig. Ook dat cijfer moet de hoogte in, zegt algemeen directeur Marc-André Gennart. “Voor West-Vlaanderen zijn wij de snelste weg naar het zuiden.”

De regionale luchthaven van Rijsel, op amper dertig kilometer van Kortrijk en 78 van Brugge, wil zich de komende jaren steeds meer profileren als een ideaal alternatief voor de Belgische reiziger en toerist. In 2021 namen 1.167.042 mensen er het vliegtuig, acht tot tien procent daarvan is van ons land afkomstig. En dan vooral uit West-Vlaanderen en Henegouwen.

“We zijn een zeer gemakkelijk bereikbare luchthaven en hebben momenteel 54 bestemmingen in ons aanbod”, legt algemeen directeur Marc-André Gennart uit. “Die worden door elf luchtvaartmaatschappijen aangedaan, met Nice, Bordeaux en Marseille als populairste bestemmingen.”

De Belgen vlogen vanuit Rijsel vooral naar Tenerife, gevolgd door Malaga, Gran Canaria, Faro, Porto, Agadir, Marrakech, Lanzarote en Genève. En net die Belgische markt moet de komende jaren en decennia aan belang winnen.

© GF

Dat kadert in de forse uitbreidingsplannen die de luchthaven koestert. Tegen 2026 moet een nagelnieuwe vertrek- en aankomstterminal in gebruik genomen worden en wordt ook de hele luchthaven onder handen genomen. 100 miljoen euro is gereserveerd voor de terminal, 60 miljoen gaat naar de andere delen van de Aéroport de Lille.

3,9 miljoen passagiers in 2039

Na de eerste negen maanden van dit jaar staat het de teller al op 1.355.220 passagiers en wordt stilaan het niveau van pre-corona weer bereikt. “We zitten op 80 procent van het verkeer in dezelfde periode van 2019”, gaat Marc-André Gennart verder. “Onze infrastructuur laat momenteel maximaal 2,5 miljoen passagiers toe, dat moet tegen 2039 3,9 miljoen worden.”

Marc-André Gennart, algemeen directeur van de luchthaven van Rijsel. © PVH

Volgens directeur Gennart heeft de luchthaven van Rijsel ook voor Belgen – en West-Vlamingen – een pak voordelen. “We zijn veel dichterbij dan Zaventem en Charleroi en er is een pak minder verkeer onderweg. We voorzien ook de aansluiting met de treinstation Lille Flandres en Lille Europe, van waaruit we shuttlediensten voorzien. En we zijn aangesloten op het metronetwerk van Rijsel.”

“Tegen 2027 moet de koolstofuitstoot van de luchthaven van Rijsel volledig op nul staan” – Marc-André Gennart, algemeen directeur

Duurzaam karakter

De vernieuwingsoperatie moet zo duurzaam mogelijk verlopen, valt te horen. “Tegen 2027 willen we onze koolstofuitstoot volledig naar nul brengen en we ontwikkelen ook onze eigen hernieuwbare energiebronnen. Zo komen er 40.000 vierkante meter aan zonnepanelen op onze gebouwen en willen we ook de velden rond de start- en landingsbaan op die manier inrichten. Goed voor nog eens 150 hectare.”

© GF

“We willen geothermische energie gebruiken om onze passagiersterminal te bevoorraden en plannen tegen 2027 de installatie van een station om waterstof te produceren voor alle voertuigen op onze luchthaven.”

“We gaan een groene toekomst tegemoet, waarbij de Belgische markt een grote rol zal spelen.”

Maandag 5 december organiseert de Rijselse luchthaven een jobbeurs. “Ook Vlamingen kunnen bij ons aan de slag”, klinkt het nog. “We zoeken zeventig nieuwe krachten, waaronder veiligheidsagenten, platformagenten, grondafhandelaars, mensen voor de ontvangst en behandeling van passagiers…”

Luchthaven Oostende-Brugge: “Pijnlijk om te horen”

Ann Vanpraet, adjunct-ceo van de Internationale Luchthaven Oostende-Brugge, volgt de ontwikkelingen bij de Rijselse collega’s, zegt ze. “Het is natuurlijk pijnlijk te moeten vernemen dat een Franse speler nog meer zal focussen op het gebied waar ook wij actief zijn.”

“Zij hebben ook andere bestemmingen dan ons en vliegen op grotere Europese steden. Daardoor is Rijsel zeker op vlak van citytrips een aantrekkelijk vertrekpunt. Maar wij proberen die gaten in te vullen, daarvoor zijn we in gesprek met andere luchthavens van onze grootteorde.”

Het vliegtuig nemen in Oostende staat synoniem met nabijheid, snelheid en een kleinschaliger en familiaal gevoel. Wij willen de reizigers zoveel mogelijk ontzorgen. We blijven alert.” – Ann Vanpraet, adjunct-ceo van de Internationale Luchthaven Oostende-Brugge

Dit jaar zal Oostende-Brugge iets minder dan 400.000 passagiers verwelkomd hebben. “In 2019 waren dat er nog 450.000. We klimmen stilaan uit het coronadal en hebben nu opnieuw een dertiental bestemmingen in portefeuille. Dat willen we in 2023 verder opkrikken. We zullen onze troeven verder uitspelen. Het vliegtuig nemen in Oostende staat synoniem met nabijheid, snelheid en een kleinschaliger en familiaal gevoel. Wij willen de reizigers zoveel mogelijk ontzorgen. We blijven alert.”