Luchthaven van Oostende verwelkomde ruim 350.000 passagiers in 2024

Ostend-Bruges Airport ontving in 2024 zo’n 352.622 passagiers. De luchthaven verwerkte 18.124 ton vracht en telde 18.303 landingen en take-offs. Begin 2024 was de luchthaven 2 maanden gesloten wegens de vernieuwing van de start- en landingsbaan en taxibanen.

In 2024 verwelkomde de luchthaven iets meer dan 352.000 passagiers, een lichte daling van 8,7% ten opzichte van de cijfers in 2023 (386.000). Daar is echter een reden voor. “Begin 2024 was de luchthaven twee maanden gesloten door ingrijpende renovatiewerkzaamheden aan de start- en landingsbaan,” aldus CEO Eric Dumas. “Wanneer we deze twee maanden buiten beschouwing laten, zien we dat het aantal passagiers 2% hoger ligt dan in van 2023.” Jaar na jaar blijven de passagierscijfers dus stijgen, want ook in 2023 zagen we een stijging van 4,6% ten opzichte van 2022. “Na de werken vonden de passagiers snel hun weg terug naar onze luchthaven. In oktober behaalden we zelfs het beste resultaat ooit voor deze maand, met maar liefst 42.000 passagiers. Over het volledige jaar noteerden we een hoge bezettingsgraad op de vluchten.”

In 2025 kunnen passagiers opnieuw kiezen uit 14 bestemmingen met TUI.fly, wat een stabiel en gevarieerd aanbod garandeert voor reizigers die graag dicht bij huis vertrekken.

Focus op uitbouw van vracht

Ostend-Bruges Airport blijft zich profileren als een belangrijke logistieke hub in Vlaanderen. In 2024 verwerkte de luchthaven 18.124 ton vracht. De tijdelijke sluiting tijdens de piek van het vrachtseizoen had een impact op de vrachtcijfers, die hierdoor lager uitvielen dan in 2023 (33.000 ton). De luchthaven blijft vastberaden om de vrachtactiviteiten de komende jaren verder uit te bouwen.

“Met de nieuwe omgevingsvergunning krijgen we de ruimte om onze cargoactiviteiten strategisch uit te breiden,” zegt CEO Eric Dumas. “Onze luchthaven heeft zich bewezen als een efficiënte en flexibele vrachtluchthaven. Terwijl grote luchthavens steeds vaker overbelast geraken, bieden wij een 24/7 dienstverlening, een snelle en flexibele afhandeling en moderne infrastructuur – precies wat de sector nodig heeft.”

Een belangrijke pijler in deze groei is de ontwikkeling van de Cargo Village, een logistieke zone van 48.000 m², in samenwerking met Versluys Logistics. “Met gerichte investeringen in onze logistieke zone, leggen we de basis voor groei,” vervolgt Dumas. “Dankzij de extra capaciteit zijn we klaar om de komende jaren meer vrachtvolumes te verwerken en extra werkgelegenheid te creëren.”