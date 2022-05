Luchthaven Oostende hernieuwt belangrijk milieumanagement certificaat

Luchthaven Oostende-Brugge heeft opnieuw het officiële ISO 14001 certificaat voor milieumanagement ontvangen. “We hechten veel belang aan de zorg voor het milieu en duurzaam ondernemen”, zegt CEO Eric Dumas.

Luchthaven Oostende-Brugge zet sterk in op een duurzame ontwikkeling van de luchthaven en wil hierbij het milieu zo min mogelijk proberen te belasten. Naast het strikt voldoen aan alle geldende milieuvoorschriften, kiest Luchthaven Oostende-Brugge sinds 2013 voor een systeem dat voldoet aan de milieunorm ISO 14001.

ISO 14001 is de internationaal geaccepteerde norm van eisen die gelden voor milieumanagementsystemen. Het milieumanagementsysteem richt zich specifiek op het beheersen en verbeteren van de milieuprestaties, zoals het terugdringen van het energieverbruik.

Duurzaam ondernemen

“Onze luchthaven hecht veel belang aan het milieumanagementsysteem”, stelt CEO Eric Dumas. “We kiezen voor een gestructureerde, beleidsmatige aanpak van de milieuzorg. Onze luchthaven hecht veel belang aan de zorg voor het milieu en duurzaam ondernemen”, zegt Dumas.

Na een grondige controle mocht onze luchthaven deze week het hernieuwde milieumanagement certificaat in ontvangst nemen. “We zijn trots dat we ons ISO 14001-certificaat mogen hernieuwen voor de volgende 3 jaar. Het is onze ambitie om ons verder te blijven inzetten voor het milieu en onze impact zo veel mogelijk te beperken. Deze aanpak past dan ook in het algemene kader van de vermindering van de milieu-impact van de hele luchtvaartindustrie, die door de gezamenlijke inspanningen de sector in staat zal stellen om op middellange termijn koolstofneutraal te worden”, zegt Dumas.

“Om onze voetafdruk zo klein mogelijk te houden, kijken we ook verder. Zo bekijken we de opties om op de grasvlaktes op de luchthaven zonnepanelen te plaatsen. Op die manier kunnen we mogelijks ook energie opwekken”, besluit Dumas.