Luchthaven Oostende-Brugge verwacht deze zomer 90.000 passagiers

Na twee jaar vol reisbeperkingen hebben reizigers duidelijk opnieuw vertrouwen in hun reisplannen én in de regionale luchthavens. De Luchthavens van Oostende-Brugge en Antwerpen maken zich dan ook op voor een drukke zomer waarin ze zo’n 150.000 passagiers verwachten.

De zomervakantie staat voor de deur. Wie deze zomer via Luchthaven Oostende-Brugge naar de zon reist, kan kiezen uit in totaal 12 Spaanse en Griekse bestemmingen. De absolute topbestemming van deze zomer is Malaga. De Spaanse badstad wordt op de voet gevolgd door de Canarische Eilanden en Alicante die de top 3 vervolledigen. De luchthaven verwacht deze zomer om en bij de 90.000 passagiers.

Via Luchthaven Antwerpen kan deze zomer naar 9 bestemmingen in Spanje, Kroatië, Frankrijk en Marokko gereisd worden. Met elk zeven vluchten per week spannen Malaga en Alicante in Antwerpen de kroon. Ibiza is de derde meest gekozen bestemming vanuit de diamantstad. Naast TUI fly vliegt ook ASL Fly Deluxe twee keer per week vanuit Antwerpen naar Ibiza. De vluchten van ASL vinden plaats tussen 29 juni en 17 augustus. In totaal verwacht de Antwerpse luchthaven tijdens de zomermaanden zo’n 60.000 passagiers.

Regionale luchthavens populair

De regionale luchthavens bieden reizigers steeds een comfortabel vertrek zonder stress aan. De luchthavens winnen dan ook steeds aan populariteit bij de reizigers. “Op onze luchthavens heerst een familiale sfeer”, benadrukt Eric Dumas, CEO van de Luchthavens van Oostende-Brugge en Antwerpen.

“Wie kiest voor een regionaal vertrek, kiest meteen ook voor een comfortabel vertrek zonder stress. Op onze luchthavens heerst geen grote drukte en zijn steeds makkelijk bereikbaar. We raden passagiers dan ook aan om niet vroeger dan 2 uur voor vertrek aanwezig te zijn.”

Snelle check-in

“De korte wandelafstanden, goedkopere parkeertarieven en snelle check-in zijn voor veel passagiers de doorslaggevende factor om via Oostende of Antwerpen te reizen. Nu veel luchthavens te kampen hebben met personeels- en capaciteitstekorten kunnen de regionale luchthavens een belangrijke rol spelen. Onze luchthavens kunnen nog extra vluchten aan, dat hebben we op maandag 20 juni duidelijk bewezen. En dit alles zonder dat de passagiers die voor onze luchthavens kiezen aan comfort moeten inboeten”, besluit Dumas.

Gunther Hofman, Managing Director TUI fly Belgium: “We zijn bijzonder blij met het extra vluchtaanbod dat TUI fly vanuit de regionale luchthavens kan blijven aanbieden. Al jaren waarderen onze reizigers enorm het comfort om dicht bij huis te kunnen vertrekken en geven ze telkens weer een uitstekende score aan de kleinschaligheid en de vriendelijke service die de luchthavens van Oostende en Antwerpen kenmerken.”