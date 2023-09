Luc Huyghebaert van Boggi in Roeselare geeft de fakkel door aan zoon Gilles

Na heel wat speculaties is de kogel door de kerk: de prestigieuze herenzaak Boggi in het begin van de Ooststraat blijft bestaan. Zaakvoerder Luc Huyghebaert geeft de fakkel door aan zoon Gilles die ook al meer dan 25 jaar meedraait in de zaak.

Driedubbel feest bij herenkledij Boggi deze week. Niet alleen vierde Luc Huyghebaert op woensdag zijn 70ste verjaardag, de dag erna mocht zoon Gilles 45 kaarsjes uitblazen. En meteen werd ook een belangrijke beslissing bekend gemaakt: Gilles neemt de succesvolle herenzaak over van zijn pa. Meteen komen er duidelijkheid en een einde aan de vele speculaties die toch te horen waren in Roeselare over het lot van Boggi.

Luc en Gilles maakten het bericht zelf bekend: “Ons nieuws hing al een tijdje in de lucht en de tijd is rijp om het goede nieuws te bevestigen. Nadat Luc jarenlang zijn schouders gezet heeft onder een succesvol Boggi-verhaal, volgt het beste van zichzelf hem straks op: zoon Gilles staat gedreven klaar om te laten zien dat hij uit hetzelfde patroon geknipt is. Vanaf de collectie lente-zomer 2024 start de dag waarop voor u wezenlijk niets verandert: Gilles zal u verder ontvangen. De opvolging voor uw stijlvolle herenkleding is dus verzekerd met het beste van de Italiaanse herenmode. Samen schrijven we verder aan een modieuze succesverhaal. We kijken er naar uit u modieus te kleden met de passie en persoonlijke bediening die u van ons gewoon bent.”

“Leefde dit echt zo hard in Roeselare?”, lacht Gilles, de kersverse eigenaar van Boggi. Gilles is de partner van Nele Beheydt en ze hebben een dochter Céleste (11).

Dankbaar

“Maar jongens, toch, we zijn toch niet zo belangrijk. We doen gewoon al zoveel jaren keihard ons best om onze klanten heel goed te verzorgen maar dat is toch niet abnormaal. Mijn pa is in 1976 gestart in de herenafdeling van de Cory van mijnheer Couvreur. Die winkel bevond zich trouwens op dezelfde plaats waar Boggi nu is. In het begin van de jaren 80 heeft pa dan Boggi opgestart, een herenzaak die gespecialiseerd is in Italiaanse modieuze kledij. In 1995 kwam ik dan ook in de zaak: naast mijn pa en ik waren er nog twee medewerkers. We hebben altijd enorm ingezet op een persoonlijke bediening, een sterke service en ook een goede after service. De retouches moesten bijvoorbeeld niet betaald worden, dat was deel van de service. We maken echt wel het verschil voor onze klanten: dat is altijd zo geweest en dat zal in de toekomst niet veranderen.”

“Uiteraard ben ik heel tevreden dat ik de zaak kan overnemen. Ik kan verder doen wat ik graag doe en dat in navolging van mijn pa. Ik ben daar uiterst dankbaar voor: mijn pa heeft mij werkelijk alles geleerd en ik kan zijn erfenis verder zetten en uitbouwen.”

“De opvolging wordt gestart met de huidige collectie die tegen heel gunstige prijzen wordt aangeboden. Vanaf vandaag tot eind januari 2024 zijn er koopjes te doen in Boggi. Vanaf nu ben ik ook verantwoordelijk voor de collecties: het zal mijn keuze en verantwoordelijkheid zijn. Mijn eerste collectie wordt dus de lente-zomercollectie 2024 die vanaf half januari in de winkel zal te zien zijn. Natuurlijk kan ik advies vragen aan mijn pa en krijg ik informatie van de vele leveranciers waar we al jarenlang kopen. Net zoals met onze klanten is het ook met onze leveranciers hetzelfde motto dat we hanteren: het is een kwestie van vertrouwen.”

Huisstijl aanhouden

“Pa Luc zal zeker niet helemaal verdwijnen uit Boggi. Hij blijft een heel belangrijk onderdeel van Boggi en zal zeker de PR van de zaak mee helpen verzorgen. Ik denk trouwens dat het niet goed zou zijn voor hem om opeens alles los te laten en niets meer te doen. Er zijn voorbeelden genoeg van mensen die het moeilijk hebben als ze plots niets meer om handen hebben. Dat willen wij zeker niet meemaken.”

“Het klopt dat ik geen nieuwkomer ben in de branche en het is geen geheim dat ik de huisstijl van Boggi zal aanhouden. Als je meer dan 25 jaar gevormd bent in modieuze Italiaanse kledij dan gooi je dat niet overboord. Er komt dus zeker geen stijlbreuk. Alleen draag ik vanaf nu de eindverantwoordelijkheid en dat is toch iets waar ik me goed bij voel, waar ik naar heb uitgekeken. Samen met medewerkster Maaike zullen we onze klanten blijven in de watten leggen.”