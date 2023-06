LolaLiza showt mode in strandcabine, de kleinste showroom van het land

Deze zomer kunnen shoppers gewoon op het strand zelf de nieuwste collectie van LolaLiza ontdekken. De Belgische moderetailer opent de deuren van de kleinste showroom van België, op het strand van Oostende. Ze hebben een strandcabine ingericht waar een 20-tal kledingstukken getoond worden en geïnteresseerden worden met een gocart naar een penthouse aan het Zeeheldenplein gebracht, waar een pop-up werd ingericht op de achtste verdieping.

Shoppen is steeds meer een beleving en dat wilde modewinkel LolaLiza nog meer in de verf zetten met hun nieuwste showroom … op het strand. “LolaLiza is op vakantie gekomen naar de kust. In de strandcabine op het strand tonen we onze collectie. Mensen die willen shoppen, worden met een speciale gocart naar het Zeeheldenplein gebracht. We hebben hier een pop-up ingericht waar de stukken kunnen aangekocht worden. We hebben daarvoor niet voor het gelijkvloers gekozen, maar voor een penthouse op de achtste verdieping. Onze bedoeling is niet zozeer om zo veel mogelijk te verkopen, maar eerder om mensen een belevenis aan te bieden en de kans te geven om onze kledij te leren kennen”, licht CEO Joachim Rubin toe.

Vrolijkheid

In de aangepaste collectie zitten zwierige mini-jurkjes, zwoele off-shoulder en crochet items: bij LolaLiza staat de zomer in teken van vrolijkheid. “De La Plage-collectie zit bomvol items die perfect zijn voor op het strand en ernaast. Enkel in de unieke LolaLiza-penthouse shoppen klanten naast de La Plage collectie ook LolaLiza’s eerste beachitems, van pareo’s, tot funky flipflops, zomerse hoofdaccessoires en strandtassen.”

Deze actie past bij onze filosofie om zo dicht mogelijk bij de klanten te staan. “We zijn een familiebedrijf. Ik kom van bij een grote onderneming, maar de familiale sfeer van van LolaLiza sprak me meteen aan”, aldus Joachim Rubin. “We wilden dan ook aanwezig zijn op de plaats waar de mensen zijn tijdens de zomer. Oostende was daarbij een voor de hand liggende keuze aan zee. Het is de meest bezochte badplaats aan de Belgische kust.”

Ontdek de LolaLiza pop-up in Oostende vanaf nu tot 12 juli. De LolaLiza strandcabine bevindt zich op het strand, ter hoogte van Albert I Promenade 51. De LolaLiza-penthouse vind je op de achtste verdieping van Albert I Promenade 16.