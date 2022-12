Lokale handelaars in de ban van happening vol glitter en glamour: Westende-dorp klaar voor Winterglam

Zaterdagavond 10 december vindt in Westende-dorp de eerste editie van Winterglam plaats, een gezellige koopavond overgoten met een stevig glitter en glamour-sausje. Initiatiefneemster is Vicky Hogie (38) die hiervoor samenwerkt met handelaars van Westende en Lombardsijde.

Vicky Hogie organiseerde een aantal maanden geleden bij haar thuis een Ladies Night. “Ik probeerde een paar verkoopstanden van lokale ondernemers in de kijker te zetten. Het werd een redelijk succes en iedereen was enthousiast over het initiatief. Zo groeide het idee om rond de kerstperiode opnieuw een gezellige avond te organiseren”, legt Vicky uit.

Er werd vervolgens gebrainstormd met een paar ondernemers uit de buurt die wilden sponsoren. In een tijdspanne van een viertal weken werd zo het evenement op poten gezet door Vicky Hogie, Linsey Lauwereins, Isabelle Vanhassel, Marlena Samson Dekien en Maxim Cogge. “We moesten ook op zoek naar een geschikte naam waarin we de combinatie van kerst, winter en glamour konden verwerken. De naam moest ook goed in de mond liggen. Uiteindelijk kwamen we uit bij de naam Winterglam”, zegt Vicky.

Miss en mister

Het programma ziet er veelbelovend uit. Tijdens Winterglam stellen de handelaars hun producten of diensten voor. Ideaal voor wie nog cadeautjes wil kopen voor onder de kerstboom. De avond vol glitter en glamour begint met een optreden van de dansschool Next Level van Layla Riviere uit Diksmuide. Daarna komt ‘Elvis’ het beste van zichzelf geven en na de modeshow van Be-YOU-tiful by vh wordt het hoogtepunt van de avond de travestieshow met Tyra Crystal en Rosa Mystica. Uiteraard zal ook een bar en lekker eten niet ontbreken.

“Wie het mooiste kleed of pak aantrekt, krijgt een prijs”

“Iedereen zat de afgelopen twee jaar met een jogging aan in de zetel. Een veel gehoorde uitspraak was dan ook: ‘We kopen geen nieuwe kleren meer want we kunnen toch nergens naartoe’. Daarom nodigen we iedereen uit een mooi kleed of pak aan te schaffen of uit de kast te halen. Wie het mooiste glitterpak aantrekt of de mooiste pinkelinkjes laat zien, wordt als Miss en Mister Winterglam beloond met een mooie prijs. Daarnaast zal fotografe Isabelle Vanhassel leuke foto’s nemen en is er een tombola met een grote prijzenpot”, aldus Vicky.

In voorverkoop betaal je 5 euro voor een ticket. Een gratis glas cava is inbegrepen in de prijs. De tickets zijn te koop bij Be-YOU-tiful by vh (Vicky Hogie), Fotografie Isabelle Vanhassel, Remember me (Maxime Cogge), Villa aqua/ dktools (Marlena Samson Dekien) en Kc’s cars detailing en repair bedrukking. Het is ook mogelijk een ticket aan de deur te kopen voor 6 euro.

