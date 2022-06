Lokaalmarkten verdwijnen overal behalve in Heule

‘Lokaal’, de overkoepelende vzw van de Lokaalmarkten, stopt ermee. ‘Lokaal’ had af te rekenen met allerlei zware tegenslagen onder andere de coronacrisis. Daarmee eindigt het succesverhaal van de overkoepelende vzw Lokaal. Naast Aalst, Brugge, Deerlijk, Deinze, Deurne, Gent, Ieper valt op 1 juli ook het doek over Roeselare. Zo verdwijnen op Heule na alle Lokaalmarkten.

Heule is nu de enige gemeente met een Lokaalmarkt. “We doen ons best om Lokaalmarkt Heule te laten verder bestaan. We blijven de naam Lokaalmarkt behouden. Het concept blijft: We brengen de consument rechtstreeks in contact met de producent. Het korteketenverhaal blijft. De klant gaat niets merken”, vertelt voorzitter Bart Boone.

Positieve boost

In tegenstelling met andere Lokaalmarkten kreeg Lokaalmarkt Heule door corona een positieve boost. “De markten moesten 11 maanden dicht en de daaropvolgende beperkingsmaatregelen waren geen lachertje. We lanceerden online bestellingen zodat iedereen coronaveilig zijn aankopen kon ophalen. Op zich had dit voor Heule weinig impact. Dit was voor ons eerder een succesverhaal”, licht Olivier Marescaux toe. “Eens de fysieke markten opnieuw mochten plaatsvinden, kwamen de mensen al vlug terug. Ze hadden nood aan sociale contacten. Na de coronacrisis normaliseerde het aantal bezoekers zich naar de vroegere cijfers.”

“Onze Lokaalmarkt vindt plaats op zaterdag. Dat is een groot voordeel. De sfeer bij ons zit er goed in. De relatie met de standhouders is optimaal. Zeven standhouders zijn er al van bij de opstart bij”, zegt Bart. “Een andere troef is dat wij werken met vrijwilligers. We hebben een 12-tal vrijwilligers voor de markten. Op de markt zijn er steeds 6 vrijwilligers die er de handen uit de mouwen steken en zorgen voor het goede verloop. Dit alles schept een band met de consument.”

Duurdere producten

De standhouders betalen 20 procent commissieloon. Dat is veel maar blijkt organisatorisch noodzakelijk. Dit verrekenen ze door in hun verkoopsprijs. Enerzijds hebben de organisatoren van de markt deze nodig, anderzijds wordt de verkoopsprijzen voor de producten duurder. Dat zet veel consumenten aan het denken. Maar het kan anders. “Omdat wij met vrijwilligers werken, kunnen we in de toekomst kijken om de commissielonen te verlagen. Waarom niet goedkoper als het kan? Wanneer en hoeveel moeten we nog bekijken maar zowel de producent als de consument zal er beter bij varen. Dit wordt een win-win situatie”, vertelt Olivier.

“Het is hoog tijd dat we de boeren steunen in de crisistijden. Helaas bespaart de consument eerst op de voeding. Dat vinden we jammer”, besluiten de bezielers van Lokaalmarkt Heule.