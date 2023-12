“Logisch gevolg van onze toewijding aan korte keten”: Florence en Bram nemen de Fruithoek over

Na 17 jaar kondigen Katy Regheere en Dicky Saelens met trots de overdracht van De Fruithoek in Poperinge aan. Vanaf 1 januari 2024 zullen Florence Roegiers en Bram Rooryck de zaak overnemen en de traditie van gezonde, evenwichtige en verse voeding voortzetten.

De Fruithoek heeft altijd geloofd in de kracht van gezonde, evenwichtige, verse voeding en persoonlijke service. Florence (34) en Bram (35), een jong en dynamisch koppel, delen dezelfde passie en staan vanaf 1 januari klaar om de klanten van De Fruithoek te ontvangen.

Traditie

Florence, afkomstig uit een horecafamilie, brengt haar ervaring mee naar De Fruithoek. “In De Fruithoek wil ik de traditie voortzetten en huisbereide salades en maaltijden aanbieden, net zoals Katy dat al jaren doet. Mijn vader is zaakvoerder van Markt 22 in Ieper, en ik heb jarenlang meegelopen in het restaurant, wat mijn liefde voor kwaliteitsvoeding heeft aangewakkerd”, zegt Florence.

Haar partner Bram groeide op in een melkveebedrijf op de Brandhoek in Vlamertinge. Hij benadrukt het belang van de landbouwsector. “De overname van De Fruithoek is een logisch gevolg van onze toewijding aan korte keten. We zullen blijven inzetten op verse seizoensgroenten, het liefst rechtstreeks van de boer, om de hoogste kwaliteit te garanderen”, vertelt Bram.

Picoro

Het assortiment van dagverse groenten en fruit blijft ongewijzigd, met een focus op frisse maaltijdsalades en knapperige broodjes.Ook Natacha, de winkelbediende blijft een herkenbaar gezicht voor de klanten. Florence en Bram zorgen persoonlijk voor de hoogste productkwaliteit. Je kan nu ook hun eigen Picoro, een heerlijk familierecept van Florence voor Picon Vin Blanc, verkrijgen in De Fruithoek.

Katy en Dicky, de huidige zaakvoerders van De Fruithoek, kijken enthousiast naar de toekomst. “We zijn verheugd dat we onze missie kunnen doorgeven aan Florence en Bram, een jong en gedreven koppel dat klaar staat om ons verhaal voort te zetten. Onze gewaardeerde klanten kunnen gerust zijn; het vertrouwde assortiment blijft behouden, en de warme glimlach van Florence en Bramkrijgt u er gratis bij!”, klinkt het bij Katy en Dicky.

De Fruithoek blijft een bestemming voor liefhebbers van verse, lokale producten. De essentie blijft er onveranderd: kwaliteit, service, en passie voor voeding. Florence en Bram heten iedereen van harte welkom vanaf 1 januari 2024.