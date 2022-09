Liu Jo verhuist tijdelijk naar nieuw pand in Roeselare, huidig pand wordt dubbel zo groot

Vanaf maandag 3 oktober is de kledingwinkel van Liu Jo in Roeselare te vinden in de Ooststraat. Niet voor goed, maar wel tijdelijk. Het huidige pand in de Delaerestraat wordt namelijk dubbel zo groot en zal vanaf februari 2023 in een volledig nieuw jasje zitten.

Liu Jo is een gevestigde waarde in de Delaerestraat in Roeselare. De winkel is er al sinds februari 2009 gevestigd. Om de periode van de verbouwingen daar te overbruggen, besloten ze bij Liu Jo om tijdelijk een pop-up te openen. En waar kan je dat beter doen dan in de Ooststraat? “We zullen er te vinden zijn in het pand waar vroeger Women Secret zat. We wilden vooral onze klanten niet teleurstellen door de deuren enkele maanden te sluiten. Daarnaast hopen we met de ligging van de pop-up ook om extra klanten aan te trekken”, vertelt zaakvoerster Heidi Vandenabeele.

Naambekendheid

“Uiteraard hopen we met de pop-up nieuwe klanten aan te trekken. Eigenlijk zie ik het ook meer als een test voor later. Als wij hier een positief gevoel aan overhouden, weet je nooit wat de toekomst nog brengt. Ik ben vooral benieuwd naar het effect van de pop-up. Want uiteindelijk is het wel de bedoeling om nog wat meer naambekendheid te creëren en om nieuwe klanten achteraf de weg te wijzen naar de Delaerestraat.”

De voorbereidingen van de pop-up zorgden wel voor aardig wat werk voor Heidi en haar team. “Een pop-up openen wordt altijd wat onderschat. Zo hebben we bijvoorbeeld het volledige pand opnieuw geschilderd en hebben we ook de verlichting aangepakt. Als ik iets doe, dan wil ik het ook wel goed doen. Ik wil niet dat de mensen achteraf kunnen zeggen dat we amateuristisch te werk zijn gegaan.”

Ruimer aanbod

Met de pop-up willen ze bij Liu Jo dus vooral de periode van de verbouwingswerken overbruggen. “We doen dit eigenlijk vooral voor onze klanten”, gaat Evy Deneef, winkelverantwoordelijke van Liu Jo, verder. “Uiteraard ook voor onszelf, maar we willen onze klanten gewoon echt niet teleurstellen door enkele maanden de deuren te sluiten. De zoektocht naar een pand heeft wel wat tijd in beslag genomen. We zochten dan ook echt wel naar een pand in het centrum van Roeselare, zodat het niet te ver is van waar we nu zitten. Het pand mocht ook niet te groot, maar ook niet te klein zijn. Zo is het pand in de Ooststraat wel ideaal voor ons.”

Er staat Liu Jo dus een spannende tijd te wachten met de pop-up, maar natuurlijk ook met de verbouwingswerken. “Eigenlijk wordt de huidige winkel dubbel zo groot”, gaat Evy Deneef verder.

Panden samenvoegen

“We merkten dat het huidige pand te klein aan het worden was. Op zaterdagen hebben soms echt wel plaats te kort. We vonden ook dat het huidige pand aan vernieuwing toe was. Qua oppervlakte verdubbelen we in grootte en zo zullen we onze klanten nog meer kunnen aanbieden.”

Voor de uitbreiding verdwijnt de muur tussen het huidige pand en de oude Mania-K, dat is het pand naast de huidige winkel. “Het afgelopen anderhalf jaar gebruikten we die ruimte als stockruimte. Maar doordat dit pand eigendom is van Heidi vonden we het wat jammer om zo’n grote ruimte hiervoor te gebruiken. De bedoeling is dus om beide panden samen te voegen tot één groot geheel, waarbij de tussenmuur ook volledig zal verdwijnen. Het spreekt dus voor zich dat dit niet te onderschatten werken zullen zijn aangezien er boven ons pand een appartementsgebouw staat.”

Naast de verdubbeling in ruimte krijgt het pand ook een volledige make-over. “Echt alles gaat eruit. Er komen nieuwe ramen, een nieuw aircosysteem, de vloer gaat er volledig uit en nog zoveel meer. Voor de nieuwe winkel kiezen we trouwens ook voor een heel rustig concept in vergelijking met hoe het er nu uitziet. Nu is het een behoorlijk druk gevoel als je de winkel binnenstapt en dat zal volledig veranderen. We kiezen voor een strakke look. Eigenlijk verwoorden we het graag als basic chic.”

Februari 2023

Ondertussen zijn de afbraakwerken van de vroegere stockruimte al ruim een maand bezig. Vanaf maandag 3 oktober is het dan ook de bedoeling dat de huidige winkel van Liu Jo wordt afgebroken. Begin februari 2023 opent dan de vernieuwde Liu Jo haar deuren. “We hebben ook bewust voor die periode gekozen, want de solden zijn dan nog maar net gedaan. Zo kunnen we met de nieuwe collectie van start gaan in de Delaerestraat. Ons team is alvast helemaal klaar voor de grote veranderingen die er zitten aan te komen”, sluit Evy af.