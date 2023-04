Lissewege krijgt nieuwe bankautomaat in het centrum

De inwoners van Lissewege zitten al enkele jaren zonder bankautomaat. De stad had in 2018 nog een akkoord kunnen maken met een andere partij, maar door een herschikking van de markt kon het project toen niet doorgaan. Nu heeft de Stad Brugge een akkoord met Batopin.

De bankautomaat zal gerealiseerd worden in de stedelijke school in de Stationsstraat, midden in het centrum. Volgens schepen Minou Esquenet zijn er werken nodig die 20.000 euro zullen kosten. De stad zal die kosten voor zich nemen.

Batopin wil een aantal bankautomaten realiseren zoals aan de vroegere vismijn in Zeebrugge, maar realiseerde eerder een automaat op de parking van Delhaize aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters. (SR)