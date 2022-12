Linda opent nieuwe afslank- centrum in Roeselaarsestraat

In de Roeselaarsestraat 104 in Izegem, waar vroeger Deciniatuur huisde, is zopas een nieuw afslankcentrum ‘The Zone Special’ geopend. Het zijn voor Linda Vlaminck de eerste stappen in de sector. “Maar ik ben al jaren bezig met deze toestellen”, vertrouwt ze ons toe.

Linda Vlaminck is van Kortemark afkomstig, maar woont nu in Harelbeke. Het is op zijn zachtst gezegd een bezig bij. Ze combineerde tot voor kort twee jobs. Weekendwerk in Poco Loco waar ze mee instaat voor de kwaliteitscontrole, tijdens de week is ze aan de slag als zorgkundige in WZC Sint-Augustinus in Torhout. “Die laatste job zal ik nu grotendeels afbouwen, maar ik zal nog één dag per week gaan. Of beter gezegd, één nacht, want ik stond er in voor de nachtdienst.”

Ideaal pand

Linda komt dus ook uit de zorgsector, maar moet nog haar eerste stappen zetten in wat ze nu gaat doen. “Maar ik had bij mij thuis ook al infraroodtoestellen. En door in contact te komen met de verdeler van dergelijke toestellen ging de bal aan het rollen. Zij hebben me aangespoord om een eigen zaak te starten, met de belofte dat ze me van a tot z gingen helpen. En hier in Izegem ben ik natuurlijk in een ideaal pand terecht gekomen. Tot april zat hier een vergelijkbare zaak, ik heb hier dus niets moeten veranderen. Behalve dan mijn eigen toestellen er in plaatsen.”

Ondertussen is Linda al gestart. “Het is nog wachten op de belettering voor de voorgevel, maar die komt er tegen 8 december aan. Ik kreeg al wat volk over de vloer voor een kennismakingsgesprek. En zo start ik met al mijn klanten. Via zo’n gesprek gaan we na wat de wensen van de dames, maar ook heren zijn en komen samen tot een gepaste behandeling.”

Aangepaste voeding

En daarvan heeft Linda er een heel arsenaal in petto. “We sporten veel in een infraroodomgeving waardoor het effect gemaximaliseerd wordt. Zo is er de Bowflex waarbij je sport tussen twee infraroodmuren, er is de Dhome voor wie het liever wat passiever houdt, in onze tunnels kun je met gewichtjes afslanken en in een half uur tijd het effect van twee tot drie uur in de fitness krijgen. We bieden ook ozontherapie aan, zelfs met stoomfunctie en doen ook aan vetbevriezing.” Allemaal technieken die Linda uiteraard tot in de details kan uitleggen.

Maar wie afslankt, koppelt daar uiteraard best ook gepaste voeding aan. “We verkopen hier ook het gamma van Kyalin-producten, want je mag niet vergeten te eten door de dag. Je moet de oven brandend houden”, omschrijft Linda het.

Flexibele uren

The Zone Special is de nieuwe naam van de zaak van Linda. “The Zone verwijst naar het feit dat veel mensen een bepaalde lichaamszone hebben waar ze wat zouden willen afvallen. ‘Special’ hebben we aan onze naam toegevoegd, omdat we niet de enige zijn die The Zone als naam heeft.”

Je kan er op maandag en dinsdag terecht van 14 tot 21 uur, op woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 19 uur en om de twee weken op zaterdag van 10 tot 15 uur. “Maar we zijn ook erg flexibel in onze openingsuren. Als iemand daarbuiten een afspraak wil maken, kan dat ook. We bieden verschillende abonnementen aan en kunnen die ook op maat uitwerken.” (WVS)

The Zone Special, Roeselaarsestraat 104, 0497 71 64 86