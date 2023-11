Lieven Vaneeckhoute brengt ‘t Bèrekaasje op de markt: “Met een Meulebeekse toets”

Lieven Vaneeckhoute was elf jaar traiteur in Wakken en nu al vijftien jaar kaashandelaar in Meulebeke. Hij doet wekelijks vijf markten aan met zo’n 300 soorten kaas. Nu ligt Lieven ook aan de basis van een nieuwe kaas: ‘t Bèrekaasje, dat hij zelf creëerde, samen met Dirk Cnockaert en Kathleen Verbeke van de ambachtelijke Meulebeekse brouwerij Klondiker.

Na zijn zelfstandige traiteurzaak in Wakken was het voor Lieven Vaneeckhoute tijd voor een nieuwe uitdaging. Die vond hij toen een collega hem vertelde dat er op de markt een kaashandel over te nemen was. “Als traiteur had ik wel een basiskennis over kaas, maar die was onvoldoende. Ik wilde echt voor het volle kaaspond mijn product verkopen, dus volgde ik bijscholingen en verdiepte ik me in die boeiende kaaswereld.”

Inmiddels staat Lieven al vijftien jaar op de weekmarkten van Wakken, Aalter, Tielt, Oostrozebeke en Waregem. “Daar deel ik ook mijn kennis met de klanten, want die vragen je de oren van het hoofd. Naast het marktgebeuren verzorg ik ook kaasbuffetten en ontbijten aan huis met kaas als hoofdaccent. Het blijft een heel populair product. Momenteel kan ik zo’n 300 kazen vers aanbieden.”

Belgische kaas

“Wat de keuze van het publiek betreft, worden heel wat kazen gekoppeld aan het land van herkomst. Zo zijn de gouda- en edammerkazen de populaire kazen bij onze noorderburen, camembert en brie staan op kop wat Franse kazen betreft. Gorgonzola, mozzarella en parmezaanse kazen brengen ons in een Italiaanse sfeer terwijl emmentaler- en appenzellerkazen ons naar Zwitserland loodsen.”

“Opvallend is ook de grote vraag is naar fetakazen, omdat feta tegenwoordig vaak gebruikt wordt in recepten. Hoe langer hoe meer krijgen we ook de vraag naar Belgische kazen.” Dat bracht Lieven op het idee om met een eigen kaasje op de markt te komen.

“Het eerste waar ik naar op zoek ging was de geschikte melk. Melk is het allerbelangrijkste bij het produceren van kaas: dat kan koe-, schapen- of geitenmelk zijn. De melk bepaalt voor een groot deel het eindresultaat en of je een harde, zachte, jonge, oude of smeerkaas krijgt. Ik vond de gewenste melk én expertise in de Beauvoordse Walhoeve in Veurne.”

“Ook mijn vrienden van huisbrouwerij Klondiker zijn in het project gestapt, omdat ik de kaas een typische Meulebeekse toets wilde geven. Dirk had toen net zijn Salto-bier op de markt gebracht: een heerlijke tripel met een alcoholgehalte van 8 procent, gemaakt met zelf geteelde Cascade-hop.”

“Toegankelijke kaas, zowel als aperitiefhapje als op de boterham”

“De gulle hopgiften op het einde van het brouwproces zorgen voor heerlijke aroma’s en fruitige citroentoetsen die in de kaas volledig tot hun recht komen. Dit maakt het een zeer toegankelijk product, zowel als aperitiefhapje als op de boterham. Voor de naam hoefde ik het niet ver te zoeken, met Meulebeke als de Berengemeente.”

‘t Bèrekaasje is beschikbaar in bolletjes van 1 kilogram of in een klompje van 5 kilogram.