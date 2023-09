Liesbeth Claeys staat aan het hoofd van Ladies on the Road: “Fantastisch om vrouwen in de zakenwereld met elkaar te verbinden”

Meer dan 200 onderneemsters komen vandaag samen in Brugge voor een groot netwerk-evenement van Ladies on the Road. Met haar organisatie wil Liesbeth Claeys uit Izegem vrouwen een plaats geven om te netwerken en ervaringen te delen. “Als vrouwen in de zakenwereld begrijpen we elkaar op een andere manier. Het belangrijkste is dat iedereen vol energie weer naar huis trekt om verder te werken.”

Twee jaar geleden organiseerde Liesbeth Claeys uit Izegem een van haar eerste workshops met Ladies on the Road. “In 2020, toen ik 40 werd, had ik besloten om zelfstandige te worden met het idee: Het is nu of nooit. Die start ging best vlot, maar ik merkte dat ik me op netwerkevenementen waar ik naartoe ging voor mijn communicatiebureau niet thuis voelde. Toen groeide er al langzaamaan een ambitieus idee om zelf evenementen te organiseren, specifiek voor vrouwen.”

“Ik merkte dat ik me als zelfstandige zelf niet helemaal thuis voelde op netwerkevenementen, dus heb ik zelf iets anders gemaakt”

“Een van mijn vriendinnen, die zelf ook een zaak heeft, vond dat een fantastisch idee en zei dat ik ervoor moest gaan. Op het eerste evenement waren er 18 vrouwelijke ondernemers aanwezig en de sfeer zat direct goed. Nu is Ladies on the Road een echt begrip geworden in de zakenwereld”, vertelt Liesbeth trots vanuit haar kantoor in Roeselare.

Van workshops tot retraite

Om de 6 à 8 weken organiseert Liesbeth een activiteit met Ladies on the Road. Dat kan gaan van een workshop of een diner tot een inspirerende retraite of een grote conferentie, zoals vandaag in het BMCC in Brugge. “Eigenlijk draait het allemaal rond gelijkgestemden samenbrengen. Wanneer je allemaal vrouwen uit de zakenwereld samenbrengt, gaat het over andere zaken dan op een traditioneel netwerkevenement. Het zijn meer dingen waar ik me als zelfstandige ook in kan herkennen, zoals het oplichterssyndroom (deze mensen hebben ondanks hun competenties het gevoel dat ze bedriegers zijn en hun succes niet verdienen, red.) of hoe je jouw persoonlijke verhaal kan vertellen met jouw bedrijf of zelfs over het combineren van werk en gezin.”

“Bij ons gaat het vaak over andere onderwerpen, die vrouwelijke ondernemers nauw aan het hart liggen”

Beeld van tijdens de allereerste conferentie van Ladies on the Road.

Vandaag zakken meer dan 200 onderneemsters af naar de tweede conferentie van Ladies on the Road in Brugge. “Alles staat in het teken van vrouwelijk ondernemerschap, van panelgesprekken tot interviews of sprekers. Zo zal seksuologe Chloé De Bie uitleggen hoe jouw relatie jouw business kan beïnvloeden. Onderneemster Anja Moortgat zal vertellen over de karaktertrekken van Griekse godinnen in hedendaags leiderschap, waar ze ook een boek over schreef. Maar ook Eline De Munck van Odette Lunettes komt haar ervaringen delen.”

“Het is fantastisch om vrouwen vanuit verschillende sectoren en leeftijden tijdens de drink achteraf met elkaar te zien verbinden”, stelt Liesbeth. “Soms komen daar leuke samenwerkingen van bedrijven uit, maar ook echte vriendschappen. Een van mijn mannelijke collega’s gaf me een mooi compliment en zei dat het er zo gezellig uitziet op de foto’s. En dat klopt, het is belangrijk dat vrouwen zich thuis kunnen voelen en dat iedereen weer vol energie naar huis vertrekt om aan hun zaak verder te werken.”

Vrouwelijke toets

Liesbeth ziet ieder evenement als een totaalpakket. “De hele puzzel moet voor mij kloppen. Alles van catering tot de band tussen de spreker en het publiek moet tot in de puntjes in orde zijn. Ik probeer ook overal een vrouwelijke toets in te steken. Als we een diner organiseren, doe ik dat het liefst in een zaak, waar een vrouw aan het hoofd of in de keuken staat. Daarom heb ik overal voelsprieten en noteer ik van alles om later uit te werken. Vaak blijf ik wel hangen in mijn roots in de regio van West- en Oost-Vlaanderen.”

“De hele puzzel moet voor mij kloppen, meestal zoek in een locatie of een zaak om samen te werken waar er ook een vrouw aan het hoofd staat”

De combinatie met haar eigen communicatiebureau is volgens Liesbeth best pittig. “Ik zit vol energie en ambitie om nog meer dingen te organiseren met Ladies on the Road. In de toekomst wil ik er graag kleinschaligere evenementen op ons gezellige thuiskantoor in Roeselare bij doen. Maar ik wil ook graag meer retraites naar het buitenland organiseren. Want daar merk je dat de onderneemsters alle stress voor hun zaak of gezin achter zich laten en de inspiratie de vrije loop laten gaan. Mijn ultieme droom is dat iedere onderneemster in België Ladies on the Road kent.”