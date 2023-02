Lien Boudrez opent Kledingzaak Combo in Oostnieuwkerksesteenweg in Roeselare

Combo, een nieuwe kledingzaak voor vrouwen in de Oostnieuwkerksesteenweg, opent op vrijdag 17 februari de deuren van. Met een mix van betaalbare basics en iets prijzigere, unieke stukken, biedt Lien Boudrez voor elk wat wils.

Combo is een dameskledingzaak met een gevarieerd en ruim aanbod. “Dat is precies wat de naam ‘Combo’ betekent: een combinatie van betaalbare basisstukken met iets duurdere en unieke kledingstukken. Daarnaast bied ik ook verschillende stijlen aan, want zelf kleed ik me ook niet elke dag hetzelfde. De ene keer kleed ik me heel vrouwelijk, de andere dag ga ik voor een stoere look.”

Combo ligt in de Oostnieuwkerksesteenweg, een invalsweg naar het centrum van Roeselare. “Met een ruime gratis parking voor de deur”, weet Lien. “Jammergenoeg zijn er vorige week wegwerkzaamheden gestart in de buurt, maar vanaf de grote ring blijf ik de hele tijd volledig bereikbaar. Geen enkel excuus dus om niet langs te komen!”

Zeteltjes voor mannen

Een andere troef van Combo zijn de speciale openingsuren. Van donderdag tot zaterdag is de winkel open van 10 tot 18 uur, op maandag van 14 tot 18 uur en op woensdag van 8.30 tot 12.30 uur én van 17.30 tot 20.30 uur. “En wie dat wil, kan op maandagavond langskomen op afspraak”, vult Lien aan. “Samen met Pieter Deroo heb ik twee jonge kinderen, Médard (5) en André (3). Ik merkte al snel dat het als ouder niet evident is om wat tijd voor jezelf te nemen en eens rustig naar een kledingwinkel te gaan. Ik hou van shoppen, maar door dat tijdsgebrek, verloor zelfs ik een beetje het plezier van shoppen. Daarom open ik op woensdag al om 8.30 uur en ben ik soms ook ’s avonds open. Als de mama’s hun kindjes hebben afgezet op school kunnen ze meteen doorrijden tot bij mij of ze kunnen ’s avonds langskomen als de kinderen in bed zitten.”

Als extraatje kan je elke eerste donderdag van de maand Combo afhuren. “Wil je een feestje houden met vriendinnen of collega’s, dan ben je bij mij aan het juiste adres. Ik zorg voor een gezellige sfeer, een hapje en een drankje en jullie genieten van de collectie!”

De kledij is gericht op dames, maar iedereen is welkom in Combo.

“Ik voorzag gemakkelijke zeteltjes voor de mannen zodat ze er rustig de krant kunnen lezen als de vrouw past en ook voor de kleinsten is er een aparte speelruimte ingericht”, aldus Lien. “Ik laat de mensen rustig kijken, maar willen ze hulp, dan ben ik er uiteraard voor hen.”

Op vrijdag 10 februari is er een vooropening voor partners die een cadeaubon willen kopen naar aanleiding van Valentijn. Dit van 16 tot 18 uur, tijdens het wachten is er een pintje voorzien. Het openingsweekend start op vrijdag 17 februari vanaf 10 uur en de winkel blijft die dag extra lang open tot 20 uur. Ook op zaterdag kan je langsgaan in de Oostnieuwkerksesteenweg 24.