Lichtwerk in Gits opent de deuren op Open Bedrijvendag

Zondag 2 oktober openen heel wat West- Vlaamse bedrijven de deuren voor Open Bedrijvendag. Ook Lichtwerk, expert in inclusieve productietechnologie, opent de deuren.

“Tijdens onze Open Bedrijvendag kan jong en oud in avant- première kennis maken met verschillende toepassingen zoals die ook in scholen gebruikt zullen worden. Je kunt er ook ontdekken hoe Lichtwerk met Augmented Reality (AR) en Artificial Intelligence (AI) complex werk haalbaar maakt voor klanten en zo de werkvloer inclusiever maakt. Lichtwerk is een sociale onderneming dat maatwerkbedrijven ondersteunt maar ook scholen, zorgvoorzieningen en bedrijven uit het normale economische circuit”, aldus coördinator Lieven Bossuyt.

Wie graag wil kennis maken met het project WestvIAR is van harte welkom aanstaande zondag van 10 tot 17 uur. Reken ongeveer 30 minuten voor je bezoek, nadien bieden we je een drankje aan. Je vindt ons in de Stationsstraat 126 bus 4 te Hooglede‐Gits. Parkeren kan op de parking net naast de spoorlijn. Je hoeft niet vooraf in te schrijven. (EVG)