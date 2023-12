“Lichtjes chauvinistisch mogen we zijn”: hoevevlees van bioboerderij De Vleterbeek is 100% West-Vlaams

Het hoevevlees van hoeveproducent José Metsu uit Poperinge kreeg de erkenning van 100% West-Vlaams hoeveproduct. Op het biologisch varkensbedrijf De Vleterbeek kan je het hoevevlees ook aankopen.

Bioboerderij De Vleterbeek is een biologisch landbouwbedrijf langs de Vleterbeek in Poperinge. Het bedrijf wordt al door de vierde generatie uitgebaat. Sinds 2020 deed José de omschakeling naar bio. Het dierenwelzijn, varkens op stro en buitenloop vond hij prachtig. Bioboer José kweekt er biologische varkens en opende in februari 2023 een webshop om zo nog meer in te zetten op korte keten. Een bestelling plaatsen kan via de webshop tot vijf dagen voor het eerstvolgende afhaalmoment op de boerderij.

Webshop

Op de bioboerderij genieten de varkens van ravotten op een zacht strobed. José streeft naar gesloten kringlopen en werkt maximaal met zelf geteelde voeders, eigen gekweekte (moeder)dieren, en eigen elektriciteitsproductie via een windmolen. De verkoop van hoevevlees via de korte keten was voor hem de volgende logische stap.

“Voor ons is deze erkenning zeker een meerwaarde gezien wij de focus leggen op lokaal kopen en ook trots kunnen zijn op een product dat 100% West-Vlaams geproduceerd is. Lichtjes chauvinistisch mogen we wel zijn”, zegt bioboer José. “Wij hadden niet verwacht dat de webshop zo goed zou meevallen, vooral de waardering van de trouwe klanten doet ons deugd. De mond-tot-mondreclame maakt maandelijks nieuwe klanten bij.”

Kwaliteit

“In 2024 lijkt het ons leuk om de gestage groei, zoals het nu bezig is, verder te kunnen zetten. We blijven focussen op kwaliteit, dierenwelzijn en de tevredenheid van onze klanten is het belangrijkste. De hut met varkens in de weide met vrije buitenloop willen we nog verder optimaliseren. Misschien maken we een aparte onthaalruimte voor onze afhaalmomenten als dit vergunningplichtig mogelijk is”, aldus José.

Het kwaliteitslabel 100% West-Vlaams werd uitgebreid met elf nieuwe producten en twee nieuwe producenten. 100% West-Vlaams is een kwaliteitslabel waaraan je de echte hoeve- en streekproducten herkent. Producten met het label 100% West-Vlaams zijn authentiek, ambachtelijk gemaakt, hebben een band met de streek en zijn van onberispelijke kwaliteit.

Info: https://www.bioboerderijdevleterbeek.be/ en www.100procentwest-vlaams.be.