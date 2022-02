Lichtervelde betaalt voortaan met eigen munt om sociale economie te boosten

In Lichtervelde kun je niet enkel met euro’s betalen, maar ook met Klavers. Dat is al eventjes zo, maar nu start de buurtwerking samen met Howest een proefproject op met als doel om de gemeenschapsmunt permanent te integreren in de lokale economie.

Momenteel is een team bezig met 100 willekeurig gekozen vrijwilligers te verzamelen om het experiment op te starten. Zij krijgen een jaar lang elke maand een gegarandeerd aanvullend inkomen van 16 Klavers, omgerekend 16 euro. Anderen kunnen via een app of in het Buurtpunt zelf euro’s inwisselen voor Klavers. Klavers zijn waarderingsmunten die bedoeld zijn om uit te geven binnen de lokale economie en gemeenschap. Concreet wil dat zeggen dat je als burger de gemeenschapsmunt kunt gebruiken onder elkaar als bedanking: buren die de post uithalen terwijl je op reis bent, een vriend die boodschappen voor je heeft gedaan, kookouders waarderen na een week kamp… “Een Klaver is dan wel evenveel waard als een euromunt, maar het is veel symbolischer. Het voelt meer als een cadeautje, maar dan met monetaire waarde”, aldus Jonas Van Lancker van de Howest, coördinator van het project.

Duuzaam shoppen

Maar de Klavers kunnen bovenal in de lokale economie gestoken worden. De bedoeling is dat je binnenkort als Lichteveldenaar je brood of potje preparé met Klavers kunt betalen. Die bakkers en beenhouwers kunnen op hun beurt die Klavers uitgeven in hun lokale stamcafé of bloemenwinkel. “Volgens studies verdwijnt 80 cent per elke uitgegeven euro binnen een paar dagen uit de stad waar je initieel iets hebt aangekocht. De Klavers kunnen enkel en alleen in Lichtervelde uitgewisseld worden. Op die manier worden mensen aangemoedigd om bewuster en lokaal te shoppen. We hopen dat de gemeenschapsmunt een circulaire economie zal bevorderen, het verenigingsleven terug kan doen opleven en de sociale cohesie versterkt”, gaat Jonas verder.

Handelaars kunnen zelf beslissen of ze bepaalde acties of voordelen koppelen aan het betalen met Klavers. Zo kan een café er bijvoorbeeld voor kiezen om een speciaal biertje op de kaart te zetten dat enkel met Klavers kan aangekocht worden. Los van het economische aspect koppelen de bedenkers nog aan andere motivatie aan het hele project. Als er digitale munten zijn van mensen die de app gebruiken die niet een lange tijd niet worden uitgegeven, zal de eigenaar de vraag krijgen of ze een deel daarvan willen laten doorstromen naar goede doelen. ”Alle organisaties in Lichtervelde die zich inzetten voor mens en planeet kunnen zijn aanmelden. Elke maand wordt een nieuw goed doel geselecteerd. Zo worden de ‘slapende’ Klavers opnieuw in de gemeenschap geactiveerd”, aldus Els Kindt, schepen van Ondernemen.

Na een jaar wordt het hele experiment geëvalueerd, samen met de 100 vrijwilligers. ”Welke transacties hebben er plaatsgevonden? Zijn er meer burendiensten gebeurd? Hebben handelaars meer klanten ontvangen? Heeft het verenigingsleven een positieve invloed gevoeld? Wat is de reactie van de mensen die het gegarandeerd inkomen hebben gekregen? Deze, en nog vele andere, vragen zullen we dan beantwoorden. Daarna zal besloten worden over de toekomst van de Klavers, al dan niet met nieuwe voorwaarden eraan verbonden. Wij hopen alvast dat het een succes wordt. Wordt er echter beslist om het project stop te zetten, dan kan iedereen zijn/haar Klavers weer inwisselen voor euro’s.”, besluit Jonas.