Licht op groen voor zes West-Vlaamse restauratieprojecten

Matthias Diependaele, Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, heeft het licht op groen gezet om zes restauratieprojecten te starten in West-Vlaanderen. Concreet gaat het over een voormalige brouwerij in Brugge, kasteel De Warande in Heuvelland, de elektriciteitscentrale in Izegem, de parochiekerk Sint-Antonius Abt in Kortrijk, de synagoge van Oostende en de dorpskom van Vinkem. Om deze restauratiewerken uit te voeren, heeft de Vlaamse overheid een totale premie van 709.2015,44 euro toegekend.

Brugge

De gevels en de bedakening van een voormalige brouwerij in de Wollestraat in Brugge worden gerestaureerd. De brouwerij dateert uit de 19de eeuw en werd gebouwd in empirestijl. Het pand ligt in één van de bekendste stadsgezichten van Brugge, daarom is een opknapbeurt zeker nodig.

Heuvelland

Kasteel De Warande werd gebouwd in 1925 en dient sinds 1979 als gemeentehuis van Heuvelland. Het buitenschrijnwerk van de voor- en zuidgevel van de westvleugel wordt volledig vervangen en geschilderd. Er komt nu ook dubbel glas in de ramen.

Izegem

De schoorsteen op de museumsite Stoom & Stroom in Izegem wordt gerestaureerd. De top van de schouw wordt gereconstrueerd in zijn oorspronkelijke staat, de dichtgemetselde inkom wordt terug opengemaakt en de lift in de schouw zal worden afgebroken. Ook zullen er lichten aan de binnenkant van de schoorsteen gehangen worden, om zo het monument beter te belichten.

Kortrijk

De dakbedekking van de parochiekerk van Rollegem Sint-Antonius Abt zal worden vernieuwd en de dakstructuur wordt verstevigd.

Oostende

Aan de synagoge in Oostende zal vooral gewerkt worden aan de buitenkant. Zowel de daken, als de loopbruggen zullen worden opgeknapt.

Vinkem

De asbesthoudende dakbedekking van het JOC in Vinkem, dat vroeger diende als gemeenteschool, wordt vervangen. Ook het buitenschrijnwerk en de schouw worden opgeknapt.