Leuke prijzen te winnen tijdens Maand van de Markt in Wingene

April is de Maand van de Markt. Om de markten extra in de kijker te zetten, pakken de vijf Vlaamse provincies en de marktkramersfederatie uit met een promocampagne. Gemeente Wingene neemt graag deel aan de actie en zet zo de markten in de schijnwerper. Iedere bezoeker kan leuke prijzen winnen.

In april zal de markt extra gepromoot worden. Op woensdagvoormiddag vindt de wekelijkse markt plaats in Wingene op het Kerkplein en op zondagvoormiddag aan de parking langs de Tramstraat in Zwevezele. Wie naar de markt gaat om zijn inkopen te doen, ontvangt per aankoop een deelnemerskaart. “Deelnemen aan de actie is heel eenvoudig”, weet schepen van Lokale Economie Ann Mesure (CD&V). “Vul de ontvangen deelnemerskaart in en deponeer ze aan de infostand op de markt. De gemeente reikt hoofdprijzen uit ter waarde van 300 euro en de marktkramers zorgen voor troostprijzen. Op die manier steken we onze lokale marktkramers een hart onder de riem.”

Prijsuitreiking 19 mei

Vanaf 2 mei vindt de trekking plaats. Uit alle ontvangen deelnemerskaarten komen er enkele winnaars naar boven. Elke winnaar zal persoonlijk gecontacteerd worden en de lijst met winnaars zal terug te vinden zijn op de gemeentelijke website. “Het is heel belangrijk dat de deelnemerskaarten correct ingevuld zijn en goed leesbaar, zodat we de winnaars kunnen contacteren”, vult Ann nog aan. “Ook het kippenkraam van Bert Declerck, dat iedere zondagvoormiddag te vinden is aan de parking van recreatiebad de Alk, neemt deel aan de actie. De deelnemerskaarten die hij hem worden uitgereikt, worden toegevoegd aan de markt van Wingene. De officiële prijsuitreiking zal plaatsvinden op donderdag 19 mei.”

Alle informatie over de campagne kan je terugvinden opwww.wingene.be/maand-van-de-markt.