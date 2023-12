“Leuk alternatief voor alcoholische dranken”: Hop Goestesiroop is een 100% West-Vlaams streekproduct

De Hop Goestesiroop van Goeste in Poperinge werd opgenomen als 100% West-Vlaams streekproduct. “De siroop is een duurzamer alternatief voor commerciële frisdranken, en een volwaardig alcoholvrij hoppig alternatief voor bier”, zegt zaakvoerder Bart Mostaert van restaurant en shop Goeste.

Het kwaliteitslabel 100% West-Vlaams werd uitgebreid met elf nieuwe producten en twee nieuwe producenten. In de categorie ‘sappen en siropen’ werd de Hop Goestesiroop van Goeste, restaurant en winkel, in Poperinge opgenomen. “De siroop werd gemaakt met hop van Bart en Annebel van hopbedrijf Belhop, en werd geproduceerd en gebotteld bij het Poperingse maatwerkbedrijf Sowepo. De Hop Goestesiroop is een leuk alternatief voor alcoholische dranken”, zegt zaakvoerder Bart Mostaert van restaurant en shop Goeste.

Bij Goeste werken ze heel sterk rond lokaal en duurzaam lekkers. Vanuit het idee om een duurzamer en vernieuwend alternatief te creëren voor de commerciële alternatieven, begonnen ze met het maken van hun eigen Kola en Ice Tea. Ze werken zonder kunstmatige smaak of kleurstoffen en de siroop bevat ook minder suiker.

Meerwaarde

“Voor andere producten kregen we ook al een erkenning zoals onze crème-glas bokalen, ons bierijs met St.Bernardus.. Als producent kregen we ook al de erkenning en onze winkel werd opgenomen als streekhoekje. Dat onze Hop Goestesiroop nu erkend wordt als 100% West-Vlaams streekproduct is leuk. De erkenning is een mooie meerwaarde.”

In mei 2023 pakte restaurant-teamroom Goeste op de Grote Markt nog uit met de ‘Goestuin. Goeste wil zoveel mogelijk mensen bereiken met hun passie voor lokaal lekkers en de korte keten. Die korte keten maken ze nu nog wat korter met een eigen moesttuin ‘Goestuint’. Ze kweken er diverse groenten, kruiden en eetbare bloemen die ze in seizoensgerechten zullen verwerken in hun eigen restaurant.

100% West-Vlaams is een kwaliteitslabel waaraan je de echte hoeve- en streekproducten herkent. Producten met het label 100% West-Vlaams zijn authentiek, ambachtelijk gemaakt, hebben een band met de streek en zijn van onberispelijke kwaliteit.

Info: https://shop.lheritage.be/nl en www.100procentwest-vlaams.be.